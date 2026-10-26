Журналисты раскрыли первые детали ремейка Silent Hill - хоррор от Bloober Team должен выйти уже в 2027 году

Журналисты из портала MP1st опубликовали свежий материал, раскрывающий первые подробности готовящегося ремейка оригинальной Silent Hill 1999 года от студии Bloober Team. По данным представителей СМИ, релиз обновленной версии культового психологического хоррора намечен на 2027 год.

Источники подтверждают, что активная фаза разработки проекта началась еще в 2022 году, задолго до релиза ремейка Silent Hill. Внутри студии ремейк проходит под кодовым именем «Project G», а в кастинговых агентствах фигурирует под обозначением «Project Noise». Окно релиза в 2027 году полностью соответствует долгосрочной стратегии издательства Konami. Продюсер франшизы Мотои Окамото в беседе с Famitsu ранее заявлял, что компания готовит вторую и третью «волны» игр во вселенной и рассчитывает выпускать примерно по одному тайтлу в год для поддержания постоянного интереса к бренду.

Журналистам также удалось выяснить имена первых утвержденных актрис, которые примут участие в записи захвата движений и озвучке:

Габриэль Фриц — британская актриса, обладающая внушительным опытом работы над высокобюджетными проектами. Ранее она принимала участие в создании Battlefield 2042, Wolfenstein II: The New Colossus и Luna Abyss;

— британская актриса, обладающая внушительным опытом работы над высокобюджетными проектами. Ранее она принимала участие в создании Battlefield 2042, Wolfenstein II: The New Colossus и Luna Abyss; Джейд Мэттью — театральная и телевизионная актриса из Великобритании, отметившаяся озвучкой в MMORPG Dragon Nest.

Поскольку в оригинальной игре Team Silent было немного женских ролей, журналисты предполагают, что актрисы сыграют ключевых героинь оригинального сюжета: сотрудницу полиции Сибил Беннетт, медсестру Лизу Гарланд или жрицу культа Далию Гиллеспи. Личность актера, утвержденного на роль протагониста Гарри Мэйсона, пока остаетсян неизвестной.

Помимо ремейка первой части, польская студия Bloober Team сейчас параллельно трудится над сюжетным дополнением Lazarus для своего научно-фантастического хоррора Cronos: The New Dawn, а также над рядом неанонсированных партнерских проектов. Официальную презентацию обновленной Silent Hill издатель планирует провести в рамках одной из будущих игровых выставок. С большой вероятностью ремейк культового хоррора могут показать на The Game Awards 2026 — 10 декабря.