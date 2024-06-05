Акира Ямаока подтвердил, что он создал весь саундтрек для предстоящего ремейка Silent Hill 2

Акира Ямаока, известный музыкальный композитор и создатель саундтрека для оригинальной Silent Hill 2, подтвердил, что он полноценно работает и над ремейком игры.

"Как и в оригинальной версии для PS2, все песни написал я. Я также воссоздал все звуки, которые воспроизводились на PS2. Также в игре будет много новых треков. Наслаждайтесь игрой!" - написал Ямаока

Саундтрек оригинальной Silent Hill 2 от Акиры Ямаока получил всеобщее признание от игроков и критиков. Гнетущую и при этом мелодичную звуковую дорожку к игре называют одним из лучших саундтреков XXI века. На сайте RateYourMusic он и по сей день находится на втором месте среди саундтреков всех времен.

Ремейк Silent Hill 2 от Konami и студии Bloober Team выйдет на PC и PS5 8 октября текущего года.