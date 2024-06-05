Акира Ямаока подтвердил, что он создал весь саундтрек для предстоящего ремейка Silent Hill 2

Акира Ямаока, известный музыкальный композитор и создатель саундтрека для оригинальной Silent Hill 2, подтвердил, что он полноценно работает и над ремейком игры.
"Как и в оригинальной версии для PS2, все песни написал я. Я также воссоздал все звуки, которые воспроизводились на PS2. Также в игре будет много новых треков. Наслаждайтесь игрой!" - написал Ямаока
Саундтрек оригинальной Silent Hill 2 от Акиры Ямаока получил всеобщее признание от игроков и критиков. Гнетущую и при этом мелодичную звуковую дорожку к игре называют одним из лучших саундтреков XXI века. На сайте RateYourMusic он и по сей день находится на втором месте среди саундтреков всех времен.
Ремейк Silent Hill 2 от Konami и студии Bloober Team выйдет на PC и PS5 8 октября текущего года.
Увидел Анжелку Ороско - сразу расхотел играть в это детище baby Inc
Мария не сильно лучше // Александр Ковалёв
На тебя вся надежда, Акира. Ибо эти курвы наделали там непонятно чего. // Артём Ганник-Атаракс
Одной музыки мало, если что. Ещё было бы неплохо саму игру иметь // Александр Ковалёв
На ПК моды сделают и будет тебе норм лицо // Роман Пяткин
А боёвку нормальную не сделают. И анимации не перепишут. // Артём Ганник-Атаракс
Ну тут уж извините тогда не играй, никто не заставляет // Роман Пяткин
Да что ты говоришь. Спасибо что разрешил. Вообще не понимаю кто за этот кусок инди-поделки отдаст 3.000 руб // Артём Ганник-Атаракс
Надеюсь и Мэри Э. Макглин в деле. // Дима Томбачёв
Особо нравятся у неё:
Кек
Надежда умирает
Честно бы говорили мол крепкая бэшечка, вопросов бы не было, а так все ждут конкурента резика, чего понятно и близко не будет, ни по качеству ни по содержанию.