ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 775 оценок

Акира Ямаока получил в подарок геймпад DualSense в дизайне Silent Hill 2

Solstice
Новости

Также «маэстро тумана» рассказал о создании звукового сопровождения для ремейка.

Начиная от Silent Hill 1 и заканчивая The Room я самостоятельно создавал всю музыку, звуковые эффекты и саунд-дизайн. Для Silent Hill 2 Remake я написал всю музыку сам, но команда разработчиков [из Bloober Team] проделала огромную работу, точно следуя оригинальному звуковому дизайну.

Я глубоко признателен всем, кто любит Silent Hill. Когда вы возвращаетесь в этот мир, какие звуки должны вас „приветствовать“? Что почувствуют новые игроки? Что такое Silent Hill? Создавать игру с такими мыслями было для меня величайшей радостью. Воистину, спасибо вам!.

Silent Hill 2 вышла 8 октября на PS5 и PC. На Metacritic игра получила 87 баллов из 100 на основе 63 обзоров.

Источник  
4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
PamperedZimri

Одна надпись на тачпаде? Достойно...

12
SoyerChannel

на котором как и у многих , будет пропадать вибрация? хахахах красавчики че.
а что там с патчами? сделайте НАМ подарок, исправте стартеры и фризы

2
TheNikolay00

Так на консолях же всё идеально, никогда ничего не тормозит

0
Tommy.

на консоль денег не хватило

1
Night Driving Avenger

PS5 Pro еще не вышла, вот и не дали 🌚

0
bysaturn

Позорище какое-то)

1
Спектр Зис

Как-то банально.

0
-zotik-

В дизайне сх)))) простотнаписали название игры лол

0
AchingGarrison

Лучше бы бандл прошки,стилизованный под игру подарили,если выйдет.

0
Nell_0071

Дизайн так себе! Принт что ли наклеить не может никто?

0
антон фекалис

музыканту геймпад не нужен это во первых. во вторых одна надпись это смех, напоминает халтурный дизайн сталкер 2 где просто логотип радиации налепили и всё, ладно хоть бесплатно.

-2