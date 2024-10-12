Акира Ямаока получил в подарок геймпад DualSense в дизайне Silent Hill 2

Также «маэстро тумана» рассказал о создании звукового сопровождения для ремейка.
Начиная от Silent Hill 1 и заканчивая The Room я самостоятельно создавал всю музыку, звуковые эффекты и саунд-дизайн. Для Silent Hill 2 Remake я написал всю музыку сам, но команда разработчиков [из Bloober Team] проделала огромную работу, точно следуя оригинальному звуковому дизайну.
Я глубоко признателен всем, кто любит Silent Hill. Когда вы возвращаетесь в этот мир, какие звуки должны вас „приветствовать“? Что почувствуют новые игроки? Что такое Silent Hill? Создавать игру с такими мыслями было для меня величайшей радостью. Воистину, спасибо вам!.
Silent Hill 2 вышла 8 октября на PS5 и PC. На Metacritic игра получила 87 баллов из 100 на основе 63 обзоров.
Одна надпись на тачпаде? Достойно...
на котором как и у многих , будет пропадать вибрация? хахахах красавчики че.
а что там с патчами? сделайте НАМ подарок, исправте стартеры и фризы
Так на консолях же всё идеально, никогда ничего не тормозит
на консоль денег не хватило
PS5 Pro еще не вышла, вот и не дали 🌚
Позорище какое-то)
Как-то банально.
В дизайне сх)))) простотнаписали название игры лол
Лучше бы бандл прошки,стилизованный под игру подарили,если выйдет.
Дизайн так себе! Принт что ли наклеить не может никто?
музыканту геймпад не нужен это во первых. во вторых одна надпись это смех, напоминает халтурный дизайн сталкер 2 где просто логотип радиации налепили и всё, ладно хоть бесплатно.