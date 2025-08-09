Акира Ямаока рассказал о своём подходе при создании саундтрека для Silent Hill 2

В интервью IGN легендарный композитор Акира Ямаока рассказал о своей работе над культовым хоррором Silent Hill 2. Он признался, что этот проект занимает особое место в его творчестве.

После первой части серии Ямаока поставил перед собой амбициозную цель - создать принципиально новый подход к игровому звуку. В Silent Hill 2 он стремился передать через музыку и звуковой дизайн то, что невозможно было выразить визуально: ощущение температуры, запахов, дуновения ветра.

Композитор подчеркнул, что хотел не просто дополнить игру музыкой, а создать полноценное звуковое измерение, которое бы усилило атмосферу и эмоциональное воздействие на игрока. Этот уникальный подход во многом определил успех проекта и стал эталоном для последующих хоррор-игр.