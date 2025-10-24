Актеры озвучки ремейка Silent Hill 2 намекнули на DLC Born From A Wish

Во время недавнего стрима с участием актеров озвучки Люка Робертса и Саломе Гуннарсдоттир, которые озвучили Джеймса Сандерленда и Марию в ремейке Silent Hill 2, прозвучала фраза, что они снова работают с Bloober Team над чем-то, что «маячит на горизонте», и, возможно, это окажется DLC «Born From a Wish»:

"Думаю, вы скоро нас найдете. Я не хочу говорить слишком много, но я думаю, что вы нас найдете", - сказал Робертс, обращаясь к аудитории.

Ранее во время одного из стримов Гуннарсдоттир сказала, что ни Konami, ни Bloober Team не обращались к ней по поводу работы над DLC Born From a Wish. Но с тех пор ситуация, похоже, успела измениться.

Тем временем инсайдер и любитель хоррор-игр AestheticGamer1 (он же Dusk Golem), комментируя слова Роберта, сообщил, что он точно знает, что DLC Born From a Wish находится в разработке с прошлого года. Однако он предположил, что расширение могло сменить форму и получить новое название, чтобы придать ему больше индивидуальности, поскольку оно стало отличаться от оригинала. По его словам, у него будет возможность узнать больше внутренней информации по этому вопросу где-то в ноябре.

Ремейк Silent Hill 2 доступен для PS5, Xbox Series X|S и Windows PC.