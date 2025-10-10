Актриса, озвучивающая Марию, охладила надежды фанатов на DLC Born From A Wish для Silent Hill 2 Remake

Ренессанс Silent Hill продолжается: за один год мы получили Silent Hill 2 Remake и Silent Hill f, а в этом году стало известно о ремейке первой части. Но ожидания фанатов по поводу побочной истории Born From A Wish для ремейка Silent Hill 2 были развеяны.

Во время стрима по Silent Hill 2 актриса Саломе Гуннарсдоттир, озвучивающая Марию, несколько раз отвечала на вопросы зрителей о возможном DLC. Ее ответы были предельно ясными: она не участвовала в записи Born From A Wish и не обладает информацией о его существовании. «Я ждала, пока Konami что-нибудь скажет. Я даже спросила Bloober Team, собираются ли они что-нибудь объявить, но мы ничего не записывали для Born From A Wish. Мне очень жаль», — призналась Гуннарсдоттир.

Фанаты в субреддите Silent Hill восприняли эти заявления по-разному. Некоторые предполагают, что актриса просто связана соглашением о неразглашении, а значит, не может раскрывать информацию о DLC. Другие считают, что она была полностью откровенна и Born From A Wish может и не появиться в ремейке.

В любом случае, откровенность Гуннарсдоттир резко контрастирует с ситуацией в других играх, например, в Mafia: The Old Country, где актриса озвучки прямо подтвердила работу над новой игрой. Пока что для поклонников Silent Hill остается лишь ждать официальных анонсов от Konami или Bloober Team, ведь надежда на возвращение Born From A Wish в ремейке Silent Hill 2 пока находится под вопросом.