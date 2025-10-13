Актриса ремейка Silent Hill 2 рассказала о самой трудной сцене - моменте с письмом Марии

Исполнительница роли Марии в ремейке Silent Hill 2, актриса Саломе Гуннарсдоттир, призналась, что самой эмоционально сложной для неё сценой стала знаменитая финальная сцена, где героиня читает письмо Джеймсу.

Во время прямой трансляции на Twitch актриса поделилась, что понимала всю ответственность перед фанатами оригинала и старалась не перенасыщать сцену личными эмоциями:

«Я очень старалась не заплакать, потому что не хотела забирать это чувство у зрителя. Пусть они плачут, а не я», — рассказала Гуннарсдоттир.

Актриса также вспомнила, что запись проходила в первый день съемок захвата движений, когда она была беременна, что сделало сцену ещё более напряжённой:

«Было очень трудно дочитать письмо до конца. Эмоций было слишком много, но я старалась удержать их внутри — как будто накрыла крышкой кастрюлю, чтобы не дать ей закипеть».

Разработчики, по словам актрисы, не давали ей подробных инструкций, чтобы не ограничивать интерпретацию. Они просто попросили её прочитать письмо — без сравнения с оригиналом 2001 года.

Таким образом, Гуннарсдоттир решила отдать дань уважения Моннике Тейлор Хорган, оригинальной исполнительнице Марии, но при этом создала собственную, более сдержанную версию сцены.