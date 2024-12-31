Акции Konami взлетели на 96% в 2024 году благодаря ремейку Silent Hill 2

У Konami был отличный год, во многом благодаря выпуску ремейка Silent Hill 2. Компания продемонстрировала огромный рост, и в отчете утверждается, что ее акции взлетели почти на 96% в 2024 году.

По словам доктора Серкана Тото из Kantan Games, Konami показала рост на 95,97% в 2024 году. У других японских студий также была солидная статистика, и в этом году их стоимость акций значительно выросла.

Konami также выпустила Silent Hill: The Short Message для PS5, бесплатную игру, нацеленную на привлечение новой аудитории. Кроме того, компания выпустила Contra: Operation Galuga и Castlevania Dominus Collection, но Silent Hill 2 Remake стал флагманским релизом.

Тем не менее, будет интересно посмотреть, что Konami сделает дальше. С выходом Metal Gear Solid 3 Remake на горизонте фанаты надеются, что студия проделала такую ​​же хорошую работу с игрой, как Bloober Team с Silent Hill 2.