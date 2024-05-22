Анонс даты релиза уже скоро: страница ремейка Silent Hill 2 получила больше 30 обновлений в Steam

После очередного продолжительного затишья обновленная версия культового хоррора Silent Hill 2 вновь начинает подавать признаки жизни. В сети обратили внимание на официальную страницу ремейка игры в цифровом магазине Steam, которая регулярно получает различные обновления уже целую неделю. К сожалению, это не приносит никакой новой информации о проекте, но такая активность практически гарантирует скорый показ игры.

Вероятнее всего, ремейк Silent Hill 2 готовят к предстоящей PlayStation Showcase или другим презентациям, которые должны пройти в начале следующего месяца и раскрыть множество игровых новинок. Учитывая, как долго новый хоррор находится в разработке, вряд ли его демонстрация обойдется лишь очередным трейлером. К тому же активность в Steam, где игра получила более 30 обновлений, явно предполагает какие-либо более существенные новости по игре.

Хоррор уже сейчас могут готовить к старту предзаказов, отсюда такое количество обновлений страницы проекта в Steam. На анонс даты релиза также указывает официальный канал Silent Hill 2 на YouTube, где заметили обновление плейлиста с трейлерами к игре, но без самих новых роликов.