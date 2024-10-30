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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 141 оценка

Арт-директор Bloober Team показал процесс создания арта с персонажами из ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

6 ноября студии Bloober Team исполнится 16 лет: в честь этого события разработчики поделились видео, в котором показано то, как арт-директор студии Матеуш Ленарт с помощью карандаша из древесного угля рисует великолепный арт с персонажами ремейка Silent Hill 2.

На арте представлен главный герой игры, Джеймс Сандерленд, его жена Мэри, а так же загадочная женщина Мария и Пирамидоголовый - один из самых узнаваемых персонажей франшизы. Разработчики так же представили цифровую версию арта в различных форматах.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

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