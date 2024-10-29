Арт-директор Silent Hill 2: Референсом для Леди Фукуро стала "картинка из BDSM-журнала, который я раньше читал"

Первый арт-директор Silent Hill 2 Масахиро Ито высказался об основном референсе для одного из персонажей — Леди Фукуро.

Ито сыграл важную роль в создании первых игр Silent Hill, пройдя путь от дизайнера монстров в первой игре до арт-дира в Silent Hill 2 и 3. Недавно он рассказал подробности о дизайне одной из женских моделей, на основе которой были созданы Мария, Мэри, Анджела и Медсестры в Silent Hill 2. Первоначальная модель была названа "Леди Фукуро" и была представлена в короткометражном фильме Fukuro вместе с Пирамидоголовым и другими монстрами Silent Hill 2.



Взглянув на оригинальную модель в красном платье и туфлях на каблуках с гладкими тёмными волосами, можно было бы подумать, что Ито вдохновился Анной Уильямс. Однако, знаменитый арт-директор захотел прояснить ситуацию.



"Некоторые писали, что эта дама напоминает им Анну Уильямс из Tekken, и у этих персонажах есть сходства", — начинает Ито. "Но вдохновение я почерпнул из из BDSM-журнала, который я читал в то время."



Однако журнал был не единственным источником влияния, так как Ито также отмечает, что волосы модели были вдохновлены героиней "Умы Турман в 'Криминальном чтиве',".



Хоть Леди Фукуро не стала полноценным врагом в Silent Hill 2, Ито говорит, что графическая тестовая модель, которую он сделал для неё, частично использовалась в Silent Hill 3. "Лицо медсестры в SH3 было взято от той графической тестовой модели для Playstation 2."