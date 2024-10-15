Артбук ремейка Silent Hill 2 раскрыл серьёзные изменения в дизайне персонажей

Ремейк Silent Hill 2 подвергся серьезной критике из-за изменений в модели персонажа. Многие фанаты отметили, как Bloober Team испортила дизайн персонажей Марии и Анджелы, из-за чего игру назвали «woke».

Это вредит репутации игры и, конечно же, продажам. Однако, учитывая величие оригинальной игры, ремейк сумел оправдать свое наследие. Запуск был довольно приличным, но сейчас начались новые споры.

Кажется, команда Bloober Team внесла некоторые существенные изменения в дизайн персонажей в ремейке. Недавно видеоблогер Hypnotic опубликовал видео, в котором подробно описывается, как дизайн персонажей в цифровом артбуке отличается от ремейка. Первый персонаж, о котором он говорит, — Джеймс, и версия цифрового артбука совсем не похожа на игровую. Джеймс в игре выглядит довольно хорошо, но его фактический арт еще более впечатляющий.

Однако, как отмечает блогер, настоящая проблема заключается в дизайне персонажей Анджелы и Марии. В цифровом артбуке дизайн персонажа Марии очень хорош. От нее веет жуткой атмосферой, которая действительно дополняет обстановку ремейка Silent Hill 2. Поэтому трудно понять, почему разработчики изменили дизайн.

Что касается модели персонажа Анджелы, команда Bloober Team улучшила ее, но она все еще далека от той, что в артбуке. Этот дизайн действительно изображает ее молодой и травмированной. Для справки, Анджеле 19 лет, и фанаты считают, что в игре она не выглядит как подросток. Многие считают, что модель персонажа из цифрового артбука является идеальным представлением Анджелы, что вызвало некоторые споры. Фанаты утверждают, что разработчики намеренно сделали персонажей уродливыми для «современной аудитории».