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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 182 оценки

Атмосферный геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2 раскрыл дату релиза

butcher69
Новости

Пока шла презентация PlayStation State of Play, настало время долгожданного Silent Hill - точнее, ремейка второй культовой части бренда.

Ремейк, созданный польской компанией Bloober Team под присмотром издателя Konami, получил новые геймплейные кадры, которые демонстрируют долгожданное качество - и уж точно выше того, что мы видели на предыдущей презентации этой игры.

Мы видим, как главный герой сталкивается с трудностями, как он прикладывает все усилия, чтобы спасти свою жену, убегая или борясь с кошмарами.

Выход на консолях и ПК назначен на 8 октября 2024 года!

10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Taicho

Опять древняя сборка? Че так херово смотрится?

3
Real Slim Shady

Как же всрато он выглядит...

2
жифорсник

по-моему идеально все

1
MagneticEnnio жифорсник

Ну в оригинале Мария ходячий секс особено её CGI-модель здесь к сожелению какая то колхозница с деревни запирдяево

1
OneTweak

ps3 graphics 10 fps

2
Roayal cat

Анжела уж очень сильно похожа на героиню из медиума.

1
Шамиль Смолян

Неужели свершилось и мы, наконец, поиграем в долгожданный проект🙏🙏🙏

1
Sad_Sun_Fire

Тебе понравилось?

-1
Шамиль Смолян Sad_Sun_Fire

👍👍👍

А тебе разве нет?

0
Sad_Sun_Fire

FuckKonami

0
Strong Steel

Звук стрельбы из оружия ощущается также дерьмово, как и в первом трейлере! Будто ничего нового и не показали!

0
Eios

Что то графика, мягко говоря, не очень...Мне показалось, или девченку сделали страшнее, чем в оригинале, в угоду очень нехорошим людям? Когда то очень давно нравилась вторая часть, не дай бог поляки обосрутся с ремейком.

0
boevayakiska

На уровне ремейка Alone The Dark, так же всрато и неуклюже.

0
ldssa jbcfsgfhd

🤮🤮

0