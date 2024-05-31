Атмосферный геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2 раскрыл дату релиза

Пока шла презентация PlayStation State of Play, настало время долгожданного Silent Hill - точнее, ремейка второй культовой части бренда.
Ремейк, созданный польской компанией Bloober Team под присмотром издателя Konami, получил новые геймплейные кадры, которые демонстрируют долгожданное качество - и уж точно выше того, что мы видели на предыдущей презентации этой игры.
Мы видим, как главный герой сталкивается с трудностями, как он прикладывает все усилия, чтобы спасти свою жену, убегая или борясь с кошмарами.
Выход на консолях и ПК назначен на 8 октября 2024 года!
Опять древняя сборка? Че так херово смотрится?
Как же всрато он выглядит...
по-моему идеально все
Ну в оригинале Мария ходячий секс особено её CGI-модель здесь к сожелению какая то колхозница с деревни запирдяево
ps3 graphics 10 fps
Анжела уж очень сильно похожа на героиню из медиума.
Неужели свершилось и мы, наконец, поиграем в долгожданный проект🙏🙏🙏
Тебе понравилось?
👍👍👍
А тебе разве нет?
FuckKonami
Звук стрельбы из оружия ощущается также дерьмово, как и в первом трейлере! Будто ничего нового и не показали!
Что то графика, мягко говоря, не очень...Мне показалось, или девченку сделали страшнее, чем в оригинале, в угоду очень нехорошим людям? Когда то очень давно нравилась вторая часть, не дай бог поляки обосрутся с ремейком.
На уровне ремейка Alone The Dark, так же всрато и неуклюже.
🤮🤮