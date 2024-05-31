Атмосферный геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2 раскрыл дату релиза

Пока шла презентация PlayStation State of Play, настало время долгожданного Silent Hill - точнее, ремейка второй культовой части бренда.

Ремейк, созданный польской компанией Bloober Team под присмотром издателя Konami, получил новые геймплейные кадры, которые демонстрируют долгожданное качество - и уж точно выше того, что мы видели на предыдущей презентации этой игры.

Мы видим, как главный герой сталкивается с трудностями, как он прикладывает все усилия, чтобы спасти свою жену, убегая или борясь с кошмарами.

Выход на консолях и ПК назначен на 8 октября 2024 года!