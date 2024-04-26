Авторы ремейка Silent Hill 2 обещают в скором времени поделиться новостями

Многие геймеры уже заждались релиза обновленного издания культового хоррора Silent Hill 2, за создание которого отвечает польская студия Bloober Team. Проект был анонсирован еще в октябре 2022 года, но даже спустя почти два года информации о ремейке практически не прибавилось. Недавно в сети обратили внимание на обновление страницы игры в цифровых магазинах, и похоже, это было не просто так. Разработчики нового Silent Hill 2 подтвердили, что в ближайшее время поделятся с нами свежими новостями и, вероятно, датой выхода.

В недавнем интервью генеральный директор Bloober Team Петр Бабиено вновь напомнил игрокам, что его команда отвечает за непосредственную разработку. С их стороны проект уже давно готов для публичной демонстрации, судя по его словам, и для релиза тоже. Сейчас все зависит от Konami и планов японского издателя. Тем не менее директор студии уже сейчас может заверить игроков, что утомительное ожидание новостей о ремейке скоро подойдет к концу.

Bloober Team находится на финальной стадии полировки ремейка Silent Hill 2 и уже размышляет о пострелизной поддержке. По словам Бабиено, новая информация об игре вместе с анонсом даты её выхода будет обнародована в ближайшие месяцы. Вероятнее всего, на игровой презентации PlayStation в конце мая или начале июня будет показан сюжетный трейлер игры, который также принесет дату релиза на ПК и консолях.