Авторы ремейка Silent Hill 2 показали ещё один короткий тизер

Разработчики ожидаемой обновленной версии культового хоррора Silent Hill 2 продолжают дразнить фанатов небольшими роликами, в которых лишь мельком раскрываются новые детали проекта. На этот раз тизер игры посвящен альтернативным обликам главного героя. Во время прохождения Джеймс сможет использовать уникальные шляпы, которые будут демонстрацией прохождения уникальных испытаний в игре.

В новом тизере Silent Hill 2 показаны альтернативные облики уже на примере реального геймплея при хорошем освещении. Вы можете детально осмотреть, как будет выглядеть герой в шляпе собаки, Пирамидоголового и кролика из "Кровавого кролика", который является отсылкой к другой части этой знаменитой франшизы. Получить эти уникальные маски можно будет за предзаказ игры, также элементы персонализации будут доступны игрокам за прохождение некоторых моментов в игре.

Выход ремейка Silent Hill 2 запланирован на ПК и консолях 8 октября 2024 года.