Авторы ремейка Silent Hill 2 создали Лабиринт на основе фанатских теорий

Ремейк Silent Hill 2 вернул культовый Лабиринт, одну из самых загадочных локаций игры. Чтобы воссоздать его, Bloober Team провела несколько часов, изучая фанатские теории, пытаясь учесть интерпретации и включить элементы, предложенные сообществом.
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Во время Game Developers Conference дизайнер уровней Анна Опорска-Шибиш рассказала, что команда тщательно изучила обсуждения Лабиринта. «Нашей главной целью всегда было уважать фанатов и никогда не игнорировать их теории», - сказала она, подчеркнув тем самым влияние этих анализов на воссоздание окружения.
И все же кое-какие из «открытий» не получили одобрения. «Если честно, мне не все нравится из того, что я нашла», - призналась Опорска-Шибиш. Тем не менее, изучая найденные идеи, она восхитилась тем, как игроки трактуют Лабиринт, что и повлияло на некоторые решения, реализованные в ремейке.
Многие фанаты считают, что это место олицетворяет чувство вины и скорби Джеймса. Привлекают внимание и другие символы, такие как стена, усеянная человеческими ногами, и странное поведение Марии. Все это аккуратно вставлено в игру, чтобы поклонники Silent Hill 2 могли и дальше гадать, что за всем этим кроется.
В Bloober Team не стали раскрывать, какие именно теории были учтены, но очевидно, что они пристально следили за тем, что говорили фанаты. В результате Silent Hill 2 Remake не только осовременила классику, но и увековечила влияние тех или иных трактовок фанатов.
приятно что разработчики поддерживают своё комьюнити, а то TakeTwo и нинтендо всех судят, а мистер Слыш Купи так вообще деньги требует
когда много свободного времени, можно и почитать что там пишут фанатики
тогда Слыш Купи должен знать про всё что написали комьюнити его игр)