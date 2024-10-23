Bloober Team: критический баг блокирующий прохождение ремейка Silent Hill 2 будет исправлен уже в ближайшее время

Вчера стало известно о том, что обновление 1.04 для ремейка Silent Hill 2, помимо массы различных улучшений, так же привнесло в игру крайне неприятный баг, который при определенных действия ломал головоломку с кубом, из-за чего блокировалось прохождение игры у ряда пользователей.
Студия Bloober Team сообщила о том, что уже знает об ошибке и работает над её исправлением:
Наша команда уже определила проблему и работает над ее исправлением, которое станет доступно в кротчайшие сроки. В данный момент мы предлагаем временное решение — использовать более раннее сохранение, сделанное до входа в Лабиринт.
Таким образом, игроки которые столкнулись с данной проблемой, могут попробовать загрузить более раннее сохранение. Однако в случае, если оно отсутствует - остается лишь дожидаться хотфикса, который должен выйти уже в скором времени.
Современный геймдейв, патчами ломаем, что работало))
Ни чего страшного, починят !)
Прошел основную и игру+ и багов как-то не заметил.FPS если и падал на какие-то 2-3 сек.,то совсем немного и очень редко. Установил фикс "Генерация кадров DLSS3"(дай Бог здоровья создателю)с этого сайта и в кат-сценах FPS c 30к/с сразу подскочил до 60-ти. Я этот фикс установил почти в самом начале игры,по этому не знаю,что было бы без него.Играл в 4К на качестве картухой 4070,монитор 60Гц 4К,проц.Ryzen 75800x.И почти всю игру FPS 60к/с.Ради интереса установил это обновление на чистую игру без модов и этого фикса и в самом начале FPS:кат-сцена-30к/с,игра 55-58к/с.Мелочь,но всё равно неприятно.Третий раз проходить конечно не стал. От души желаю,что-бы кому-то оно помогло.
Как вы умудряетесь? -два раза прошёл, тут один был уже шестой раз проходит, я с момента выхода 6 октября только до автозапчастей дошёл где ключ в ящике лежит
С кубометров это тем самыс, что с лицом? Ибо до обновления игра 2 раза кукишь показала