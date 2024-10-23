Bloober Team: критический баг блокирующий прохождение ремейка Silent Hill 2 будет исправлен уже в ближайшее время

Вчера стало известно о том, что обновление 1.04 для ремейка Silent Hill 2, помимо массы различных улучшений, так же привнесло в игру крайне неприятный баг, который при определенных действия ломал головоломку с кубом, из-за чего блокировалось прохождение игры у ряда пользователей.

Студия Bloober Team сообщила о том, что уже знает об ошибке и работает над её исправлением:

Наша команда уже определила проблему и работает над ее исправлением, которое станет доступно в кротчайшие сроки. В данный момент мы предлагаем временное решение — использовать более раннее сохранение, сделанное до входа в Лабиринт.

Таким образом, игроки которые столкнулись с данной проблемой, могут попробовать загрузить более раннее сохранение. Однако в случае, если оно отсутствует - остается лишь дожидаться хотфикса, который должен выйти уже в скором времени.