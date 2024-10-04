ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 338 оценок

Bloober Team обновила некоторые головоломки в Silent Hill 2, добавив в них свежие идеи и новые задачи

AceTheKing
Новости

Студия Bloober Team поделилась новыми подробностями касательно головоломок в предстоящем ремейке Silent Hill 2.

По словам разработчиков, в ремейке игры они не только стремились воссоздать знаковые головоломки игры, но также наполнить некоторые из них свежими идеями и добавить в них новые задачи, которые связаны с сюжетом игры. Как и в оригинальной игре, все головоломки будут иметь 3 уровня сложности.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PS5 8 октября. Владельцы Deluxe-издания игры смогут начать играть уже 6 октября.

28
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
bubenson

В оригинале были загадки интересные. Посмотрим как оно будет в новой версии.

7
Denv3r 13

Сразу видно Блуберы постарались!

2