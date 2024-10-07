Bloober Team подтвердила фанатскую теорию 25-летней давности (спойлер)

Если вы следили за развитием бренда Silent Hill, то наверняка знакомы с великой фанатской теорией о том, что городок Сайлент Хилл находится в штате Мэн. Более чем за 25 лет было придумано множество доказательств этой теории - сопоставления локаций, отдельные фрагменты информации и некоторые другие подсказки. Теперь же, как выяснилось, Konami и Bloober Team приготовили фанатам большой сюрприз!

По словам игроков, уже поигравших в Silent Hill 2 в раннем доступе, на улицах городка можно найти газеты и вывески, которые прямо указывают на то, что Сайлент Хилл расположен в штате Мэн.

Думаю, это первое официальное подтверждение в рамках самих игр Silent Hill, что городок Сайлент Хилл находится в штате Мэн. Об этом уже давно ходят теории с весомыми доказательствами, но, похоже, теперь это официально канонизировано и признано.

Silent Hill 2 - одна из самых культовых игр в мире, поэтому даже спустя 23 года многие по-прежнему любят былой шедевр Konami, а теперь появилась возможность познакомить с ним новое поколение геймеров благодаря ремейку, созданному поляками.

Напомним, что Silent Hill 2 выйдет 8 октября для PS5 и PC, а для тех, кто купил Deluxe Edition, игра стала доступна с 6 октября.