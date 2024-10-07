Bloober Team подтвердила фанатскую теорию 25-летней давности (спойлер)

Если вы следили за развитием бренда Silent Hill, то наверняка знакомы с великой фанатской теорией о том, что городок Сайлент Хилл находится в штате Мэн. Более чем за 25 лет было придумано множество доказательств этой теории - сопоставления локаций, отдельные фрагменты информации и некоторые другие подсказки. Теперь же, как выяснилось, Konami и Bloober Team приготовили фанатам большой сюрприз!
По словам игроков, уже поигравших в Silent Hill 2 в раннем доступе, на улицах городка можно найти газеты и вывески, которые прямо указывают на то, что Сайлент Хилл расположен в штате Мэн.
Думаю, это первое официальное подтверждение в рамках самих игр Silent Hill, что городок Сайлент Хилл находится в штате Мэн. Об этом уже давно ходят теории с весомыми доказательствами, но, похоже, теперь это официально канонизировано и признано.
Silent Hill 2 - одна из самых культовых игр в мире, поэтому даже спустя 23 года многие по-прежнему любят былой шедевр Konami, а теперь появилась возможность познакомить с ним новое поколение геймеров благодаря ремейку, созданному поляками.
Напомним, что Silent Hill 2 выйдет 8 октября для PS5 и PC, а для тех, кто купил Deluxe Edition, игра стала доступна с 6 октября.
Многострадальный штат Мэн.
Эт тот самый, где происходят события многих рассказов Кинга?
именно
Да, и он сам оттуда родом
то есть пишет как очевидец)
Чёт не ожидал что в игре такой графон красивый будет павда видюху не хило качегарит !
Где ты там видишь красивый графон, даже резик 2 смотрится лучше, который летает 100+ кадров, а СХ 30 кадров выдает
3080 графика на высоких без 4к длсс качество стабильно 70 фпс а мне больше и не надо !
А Ракун-Сити в каком штате?
вуМэн.
Монреаль, Канада.
штат Миссури
Чем токо народ не заморачивается)