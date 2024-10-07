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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 464 оценки

Bloober Team подтвердила фанатскую теорию 25-летней давности (спойлер)

Gruz_
Новости

Если вы следили за развитием бренда Silent Hill, то наверняка знакомы с великой фанатской теорией о том, что городок Сайлент Хилл находится в штате Мэн. Более чем за 25 лет было придумано множество доказательств этой теории - сопоставления локаций, отдельные фрагменты информации и некоторые другие подсказки. Теперь же, как выяснилось, Konami и Bloober Team приготовили фанатам большой сюрприз!

По словам игроков, уже поигравших в Silent Hill 2 в раннем доступе, на улицах городка можно найти газеты и вывески, которые прямо указывают на то, что Сайлент Хилл расположен в штате Мэн.

Думаю, это первое официальное подтверждение в рамках самих игр Silent Hill, что городок Сайлент Хилл находится в штате Мэн. Об этом уже давно ходят теории с весомыми доказательствами, но, похоже, теперь это официально канонизировано и признано.

Silent Hill 2 - одна из самых культовых игр в мире, поэтому даже спустя 23 года многие по-прежнему любят былой шедевр Konami, а теперь появилась возможность познакомить с ним новое поколение геймеров благодаря ремейку, созданному поляками.

Напомним, что Silent Hill 2 выйдет 8 октября для PS5 и PC, а для тех, кто купил Deluxe Edition, игра стала доступна с 6 октября.

61
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Balmont92

Многострадальный штат Мэн.

18
Макс Макс 007

Эт тот самый, где происходят события многих рассказов Кинга?

16
Ely Maze

именно

1
Джон Сноу 2

Да, и он сам оттуда родом

0
Дима Константинов Джон Сноу 2

то есть пишет как очевидец)

0
Shigofumi

Чёт не ожидал что в игре такой графон красивый будет павда видюху не хило качегарит !

3
icemixx

Где ты там видишь красивый графон, даже резик 2 смотрится лучше, который летает 100+ кадров, а СХ 30 кадров выдает

-13
Shigofumi icemixx

3080 графика на высоких без 4к длсс качество стабильно 70 фпс а мне больше и не надо !

0
MrFeniks007

А Ракун-Сити в каком штате?

1
shurasick876

вуМэн.

-2
UnRus

Монреаль, Канада.

-2
Night Strider

штат Миссури

0
Шаман Шаманыч

Чем токо народ не заморачивается)

0