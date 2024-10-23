Bloober Team поведали о важности тумана в ремейке Silent Hill 2

Разработчики ремейка Silent Hill 2 из польской студии Bloober Team решили прокомментировать важность тумана, который, по словам студии, является важнейшим элементом. Студия также объясняет, что динамическая система, связанная с объемным туманом, была добавлена для создания неожиданных событий, что дает игрокам более динамичный и удивительный опыт.
Туман является важнейшим элементом игры, имеющим множество дизайнерских целей. Он не только является эффективным инструментом для создания страха или оптимизации производительности, но и имеет глубокое символическое значение в истории Джеймса, скрывая правду, пока он перемещается по городу. Чувство потерянности создает чувство ужаса. Больше всего мы боимся неизвестности, а темнота скрывает вещи, заставляя наше воображение создавать образы более ужасающие, чем любое реальное представление опасности.
Мы приложили много усилий, чтобы создать туман определенным образом: он ползает по улицам, цепляется за предметы и меняет направление, как живой организм, почти как если бы это был другой персонаж в игре. Мы используем объемный туман в локациях, чтобы поддерживать атмосферу, создавать таинственность и заставлять игроков думать о надвигающейся опасности и любопытствовать о том, что за ним скрывается.
Bloober Team заключает, заявляя, что ужас в ремейке Silent Hill 2 настолько эффективен, потому что он тонкий и не полагается на дешевые трюки, отмечая, что самый большой ужас исходит от нашего воображения.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на ПК и PS5.
Люблю туман.
Не люблю хорроры, так как нервы слабые, но из-за тумана хочу попробовать SH2
поведайте о том, как будете убирать фризы в игре) вот это интересно)
Которой в игре и нет, ибо это UE5 и даже так умудряется статерит
Генерацию включи, фпс больше станет
Это не его скриншот + гений умудрился кинуть пример без тумана.
И при этом умудрились сделать вокруг персонажа невидимый пузырь, который отодвигает туман. В итоге в каком нить алан вейке втором или хб2 туман смотрится в разы более мрачным и зловещим.
Ну так если вокруг персонажа не будет пузыря, ты тогда ничего видеть на экране не будешь при настолько густом тумане. У тебя будет тупо белый туманный экран. Ты этого хочешь? В Алане Уэйке на самом деле тоже вокруг персонажа видимость яснее(небольшой пузырь есть), чем на отдалении.
в жизни тоже чем ближе объект, тем лучше его видно, но как раз в алане это сделано естественно, ты идешь к объекту и он постепенно становится виднее, в СХ же ты просто идешь и у тебя просто из белой стены появляется машина, делаешь шаг назад, она исчезает, при чем линию "пузыря" прямо видно