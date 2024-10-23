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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 044 оценки

Bloober Team поведали о важности тумана в ремейке Silent Hill 2

monk70
Новости

Разработчики ремейка Silent Hill 2 из польской студии Bloober Team решили прокомментировать важность тумана, который, по словам студии, является важнейшим элементом. Студия также объясняет, что динамическая система, связанная с объемным туманом, была добавлена ​​для создания неожиданных событий, что дает игрокам более динамичный и удивительный опыт.

Туман является важнейшим элементом игры, имеющим множество дизайнерских целей. Он не только является эффективным инструментом для создания страха или оптимизации производительности, но и имеет глубокое символическое значение в истории Джеймса, скрывая правду, пока он перемещается по городу. Чувство потерянности создает чувство ужаса. Больше всего мы боимся неизвестности, а темнота скрывает вещи, заставляя наше воображение создавать образы более ужасающие, чем любое реальное представление опасности.

Мы приложили много усилий, чтобы создать туман определенным образом: он ползает по улицам, цепляется за предметы и меняет направление, как живой организм, почти как если бы это был другой персонаж в игре. Мы используем объемный туман в локациях, чтобы поддерживать атмосферу, создавать таинственность и заставлять игроков думать о надвигающейся опасности и любопытствовать о том, что за ним скрывается.

Bloober Team заключает, заявляя, что ужас в ремейке Silent Hill 2 настолько эффективен, потому что он тонкий и не полагается на дешевые трюки, отмечая, что самый большой ужас исходит от нашего воображения.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на ПК и PS5.

13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Left Behind.PG

Люблю туман.

3
Gradient_Zero

Не люблю хорроры, так как нервы слабые, но из-за тумана хочу попробовать SH2

0
SoyerChannel

поведайте о том, как будете убирать фризы в игре) вот это интересно)

0
Диванный Боец
Он не только является эффективным инструментом для создания страха или оптимизации производительности

Которой в игре и нет, ибо это UE5 и даже так умудряется статерит

-2
Nell_0071

Генерацию включи, фпс больше станет

0
OnlyWatch Nell_0071

Это не его скриншот + гений умудрился кинуть пример без тумана.

0
VenomTRat

И при этом умудрились сделать вокруг персонажа невидимый пузырь, который отодвигает туман. В итоге в каком нить алан вейке втором или хб2 туман смотрится в разы более мрачным и зловещим.

-5
Janekste

Ну так если вокруг персонажа не будет пузыря, ты тогда ничего видеть на экране не будешь при настолько густом тумане. У тебя будет тупо белый туманный экран. Ты этого хочешь? В Алане Уэйке на самом деле тоже вокруг персонажа видимость яснее(небольшой пузырь есть), чем на отдалении.

1
VenomTRat Janekste

в жизни тоже чем ближе объект, тем лучше его видно, но как раз в алане это сделано естественно, ты идешь к объекту и он постепенно становится виднее, в СХ же ты просто идешь и у тебя просто из белой стены появляется машина, делаешь шаг назад, она исчезает, при чем линию "пузыря" прямо видно

1