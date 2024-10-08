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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 563 оценки

Bloober Team раскрывает закулисье создания Silent Hill 2 Remake

monk70
Новости

Silent Hill 2 — это ремейк одноименной игры 2001 года. Разработчики — большие поклонники игры, поэтому они попытались повторить оригинал, который Team Silent создала много лет назад. В то же время разработчики решили добавить что-то свое, что должно порадовать давних фанатов.

Bloober Team не намерены скрывать тот факт, что они рассказывают известную историю по-новому, поэтому недавно в сети появился первый материал о разработке, раскрывающий закулисье проекта. Пилотный эпизод посвящен Джеймсу Сандерленду. Разработчики раскрывают, среди прочего: кто для них главный герой игры и как они его воспринимают.

Но это еще не все, потому что помимо того, что они поделились своими мыслями, Bloober Team показали, как снимались сцены с Джеймсом. Более того, Матеуш Ленарт подтвердил, что для ремейка они сделали реверанс в сторону польского сообщества.

Игроки обнаружили, что разработчики внесли небольшое изменение в концовку с собакой. В оригинале во время встречи с собакой Джеймс говорит несколько слов на японском языке, что было отсылкой к тому, что игра была создана японцами. Оказывается, из-за того, что за ремейк отвечает польская студия, было принято решение о подобном шаге.

Креативный директор и главный художник-постановщик подтвердили, что Люк Робертс, голосом которого Джеймс говорит в английской версии, приложил все усилия, чтобы Джеймс говорил на польском языке.

Люк Робертс был искренне взволнован съемками этой сцены, и мы отлично провели время, работая над ней.
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31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Инcайдер

я так давно проходил оригинал, что для меня это как новая игра, при чём очень крутая. я вот щас хожу по городу, брожу, и даже не могу вспомнить - были эти места в оригинале или нет

9
Pr00n

это и есть новая игра. Там от оригинала не осталось ни чего кроме локаций и вставок. Боевка как в слешере, куча врагов, которые еще блокируют удары парой, бегают и требуют кучу урона. Добавили лутание и локации для лутания. Игра отличная, на много страшнее оригинала, но в плане атмосферы до оригинала ей далеко. Больше резик напоминает теперь, а не SH.

-1
Инcайдер Pr00n
на много страшнее оригинала

факт! я щас короче в комнату захожу, радио молчит, а там прям из-за угла двуногая хренотень как выскочит и на меня. я её значит мочу. разворачиваюсь и тут же вторая откуда не возьмись... я в голосину!! со страху 9 патронов просадил и всё почти в пустую.... 😂

но в плане атмосферы до оригинала ей далеко

я конечно очень давно играл, может году так в 10м, но мне кажется, что здесь атмосфера более угнетающая. больше стало грязи, деталей, мусора... и веет от игры Осенью. я такой значит сижу играю, брожу там по двору в тумане, а потом выглядываю в своё окно - блин, а у меня там дождь, солнца нет, всё тучами затянуло и такая же серая реальность... прям как в игре! вовремя они её осенью то выпустили 🤣

1
Blackceed Pr00n

гон, на резик не похоже. Игра больше напоминает сх хомкоминг по механике и атмосфере, которая в свое время вдохновлялась именно оригинальной сх2

1
Pr00n Blackceed

да, я сейчас то же проходил госпиталь и прям хом коминг))) Это отвратительно. Куча врагов, куча лута. Да еще и сцена из "Лестницы Иакова"

1
Pr00n Инcайдер
там прям из-за угла двуногая хренотень

это в итоге бесит очень сильно в больничке

а когда она помирает издает звук как тяночка возбужденная))))

что здесь атмосфера более угнетающая

ну из-за количества врагов, их скорости и лута игра не воспринимается так размерено как первая. Тут пугают враги, там напрягала атмосфера одиночества. Конечно много крутых деталей появилось, но вот много и негативных.

-1
cthulhu42

Только что прошел. Отличный римейк. Актеры хорошо отыграли. Видно что Блуберы прям ответственно подошли к разработке. Требую теперь всю оригинальную квадрологию)))

2
PeremptoryMaddox

А че он сказал в концовке с собакой? Курва Собакен пердолен?))

1
grey_a

pes, kurwa, ja pierdole

1
Slipnot6

Закулисье создания SH2 Remake - на самом деле оптимизацию игры делали не люди, а стая макак!

-1
Blackceed

хорошая оптимизация, на 3060ой играю в 4к, с длсс производительность. Отличная картинка на 50-60 фпс

0
Slipnot6 Blackceed

Пока такие как ты считают подобную оптимизацию хорошей - игровая индустрия продолжит надоходиться в жопе в техническом плане. Там у rtx 3080 без рейтрейсинга не хватает производительности в fullHD игру вывозить, надо только замыливатели всякие включать. Да даже с длсс на качество она не держит стабильные 75 кадров! Хорошая у него оптимизация. И это я ещё про стандартные анриаловские фризы не упоминал.

-2
Blackceed Slipnot6

у таких клоунов как ты и на 4080 в 720p любая игра тормозит. Дрочи дальше на фпс цифры и пропускай годные игры

0
Jack Trol Blackceed

там тени Высокие жрут много, надо средние ставить и будет счастье

0
Slipnot6 Blackceed

Из-за таких клоунов как ты, хитрые обезьяны экономят на оптимизации, а ты хаваешь этот кал, пихая за обе щеки и просишь ещё. Играй и дальше в лагодром, пока ленивые разрабы хлопают в ладоши от радости, что нагрели очередного гоя, а он и не против. Игра может и годная, но техническое исполнение в плане оптимизации - мусор. Ты конечно может и затерпел, но не все готовы так делать.

0
vfa19

Мы же все здесь знаем английский язык.

-1
bubenson

В вот так и не нашел кто был моделями для игры. Рисовали просто так? Фактурные персонажи, которых просто так не нарисуешь.

-2
Pr00n

Так в Польше много народу и все они не известные актеры)))

-1
Нейтан Дрейк

0
Хидео Козлина

Одни ремейки и сиквелы выходят, разрабы тупо идут проторенными дорожками. Ну оно и понятно, сейчас главное бабло и окупаемость, а креатив другом месте...

-8
cuckold

Мизерной студии не до креативов. Можно и прогореть. А вот жирные Рокстары херней маются.

2
kolinmah

А что плохого в том, чтобы сделать римейк игры 23-летней давности? Это же, хорошо, наоборот.

2
cthulhu42

Ну да. Сделать римейк одной из самых культовых игр это же раз плюнуть. Любой васян бы слепил. Ничего плохого в римейках нет. И дело тут не столько в разработчиках, сколько в издателях. Что скажут то и будут делать. В этом проблема от части.

1
Pr00n cuckold
Рокстары херней маются.

запиливание ГТА 6 это маяние херней? Ну да

0
Wolfenstein

стока хайпа вокруг этого как будто первый раз вышла лол 🤣 этож ремейк и оценка должна быть 5/10 максимум тк из нового только адаптированный геймплей и графон 🤌 выпустили ремейк не зафейлив и не добавя отсебятины кала - молодцы ловите пятерку из десяти и воощемта на этом все - никакого хайпа, никакой игры года (тк уже было в 2001 лол)… приступают пусть к ремейку первой части и ловят за это респект и очередную пятерку и то если все ок получится

-21
Freund Benno

Ну ты реально чет негативный, у тебя есть хоть что то хорошее в жизни?

7
cthulhu42 Freund Benno

Да нету у него ничего. Гадит на все подряд. Такое ощущение или зажрался совсем или обиженный на весь мир)))

1
Blackceed

возьми и сделай сам, слови респект

0
Wolfenstein Freund Benno

а в чем негатив то ? ставить ремейку 10 из 10 это рофл и верх непрофессионализма так же как и кричать о нем как о событии межгалактического масштаба! ремейки старья в то же время это замечательно, но важно их грамотно принять и оценить об этом собсно я и написал. Также важно в приоритете держать разработку игр новых.

-1
Freund Benno Wolfenstein

А почему нет? Оценивают в отрыве от оригинальной игры, именно как полноценный продукт

0