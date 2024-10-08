Bloober Team раскрывает закулисье создания Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 — это ремейк одноименной игры 2001 года. Разработчики — большие поклонники игры, поэтому они попытались повторить оригинал, который Team Silent создала много лет назад. В то же время разработчики решили добавить что-то свое, что должно порадовать давних фанатов.

Bloober Team не намерены скрывать тот факт, что они рассказывают известную историю по-новому, поэтому недавно в сети появился первый материал о разработке, раскрывающий закулисье проекта. Пилотный эпизод посвящен Джеймсу Сандерленду. Разработчики раскрывают, среди прочего: кто для них главный герой игры и как они его воспринимают.

Но это еще не все, потому что помимо того, что они поделились своими мыслями, Bloober Team показали, как снимались сцены с Джеймсом. Более того, Матеуш Ленарт подтвердил, что для ремейка они сделали реверанс в сторону польского сообщества.

Игроки обнаружили, что разработчики внесли небольшое изменение в концовку с собакой. В оригинале во время встречи с собакой Джеймс говорит несколько слов на японском языке, что было отсылкой к тому, что игра была создана японцами. Оказывается, из-за того, что за ремейк отвечает польская студия, было принято решение о подобном шаге.

Креативный директор и главный художник-постановщик подтвердили, что Люк Робертс, голосом которого Джеймс говорит в английской версии, приложил все усилия, чтобы Джеймс говорил на польском языке.

Люк Робертс был искренне взволнован съемками этой сцены, и мы отлично провели время, работая над ней.