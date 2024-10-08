Bloober Team раскрывает закулисье создания Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 — это ремейк одноименной игры 2001 года. Разработчики — большие поклонники игры, поэтому они попытались повторить оригинал, который Team Silent создала много лет назад. В то же время разработчики решили добавить что-то свое, что должно порадовать давних фанатов.
Bloober Team не намерены скрывать тот факт, что они рассказывают известную историю по-новому, поэтому недавно в сети появился первый материал о разработке, раскрывающий закулисье проекта. Пилотный эпизод посвящен Джеймсу Сандерленду. Разработчики раскрывают, среди прочего: кто для них главный герой игры и как они его воспринимают.
Но это еще не все, потому что помимо того, что они поделились своими мыслями, Bloober Team показали, как снимались сцены с Джеймсом. Более того, Матеуш Ленарт подтвердил, что для ремейка они сделали реверанс в сторону польского сообщества.
Игроки обнаружили, что разработчики внесли небольшое изменение в концовку с собакой. В оригинале во время встречи с собакой Джеймс говорит несколько слов на японском языке, что было отсылкой к тому, что игра была создана японцами. Оказывается, из-за того, что за ремейк отвечает польская студия, было принято решение о подобном шаге.
Креативный директор и главный художник-постановщик подтвердили, что Люк Робертс, голосом которого Джеймс говорит в английской версии, приложил все усилия, чтобы Джеймс говорил на польском языке.
Люк Робертс был искренне взволнован съемками этой сцены, и мы отлично провели время, работая над ней.
я так давно проходил оригинал, что для меня это как новая игра, при чём очень крутая. я вот щас хожу по городу, брожу, и даже не могу вспомнить - были эти места в оригинале или нет
это и есть новая игра. Там от оригинала не осталось ни чего кроме локаций и вставок. Боевка как в слешере, куча врагов, которые еще блокируют удары парой, бегают и требуют кучу урона. Добавили лутание и локации для лутания. Игра отличная, на много страшнее оригинала, но в плане атмосферы до оригинала ей далеко. Больше резик напоминает теперь, а не SH.
факт! я щас короче в комнату захожу, радио молчит, а там прям из-за угла двуногая хренотень как выскочит и на меня. я её значит мочу. разворачиваюсь и тут же вторая откуда не возьмись... я в голосину!! со страху 9 патронов просадил и всё почти в пустую.... 😂
я конечно очень давно играл, может году так в 10м, но мне кажется, что здесь атмосфера более угнетающая. больше стало грязи, деталей, мусора... и веет от игры Осенью. я такой значит сижу играю, брожу там по двору в тумане, а потом выглядываю в своё окно - блин, а у меня там дождь, солнца нет, всё тучами затянуло и такая же серая реальность... прям как в игре! вовремя они её осенью то выпустили 🤣
гон, на резик не похоже. Игра больше напоминает сх хомкоминг по механике и атмосфере, которая в свое время вдохновлялась именно оригинальной сх2
да, я сейчас то же проходил госпиталь и прям хом коминг))) Это отвратительно. Куча врагов, куча лута. Да еще и сцена из "Лестницы Иакова"
это в итоге бесит очень сильно в больничке
а когда она помирает издает звук как тяночка возбужденная))))
ну из-за количества врагов, их скорости и лута игра не воспринимается так размерено как первая. Тут пугают враги, там напрягала атмосфера одиночества. Конечно много крутых деталей появилось, но вот много и негативных.
Только что прошел. Отличный римейк. Актеры хорошо отыграли. Видно что Блуберы прям ответственно подошли к разработке. Требую теперь всю оригинальную квадрологию)))
А че он сказал в концовке с собакой? Курва Собакен пердолен?))
pes, kurwa, ja pierdole
Закулисье создания SH2 Remake - на самом деле оптимизацию игры делали не люди, а стая макак!
хорошая оптимизация, на 3060ой играю в 4к, с длсс производительность. Отличная картинка на 50-60 фпс
Пока такие как ты считают подобную оптимизацию хорошей - игровая индустрия продолжит надоходиться в жопе в техническом плане. Там у rtx 3080 без рейтрейсинга не хватает производительности в fullHD игру вывозить, надо только замыливатели всякие включать. Да даже с длсс на качество она не держит стабильные 75 кадров! Хорошая у него оптимизация. И это я ещё про стандартные анриаловские фризы не упоминал.
у таких клоунов как ты и на 4080 в 720p любая игра тормозит. Дрочи дальше на фпс цифры и пропускай годные игры
там тени Высокие жрут много, надо средние ставить и будет счастье
Из-за таких клоунов как ты, хитрые обезьяны экономят на оптимизации, а ты хаваешь этот кал, пихая за обе щеки и просишь ещё. Играй и дальше в лагодром, пока ленивые разрабы хлопают в ладоши от радости, что нагрели очередного гоя, а он и не против. Игра может и годная, но техническое исполнение в плане оптимизации - мусор. Ты конечно может и затерпел, но не все готовы так делать.
Мы же все здесь знаем английский язык.
В вот так и не нашел кто был моделями для игры. Рисовали просто так? Фактурные персонажи, которых просто так не нарисуешь.
Так в Польше много народу и все они не известные актеры)))
Одни ремейки и сиквелы выходят, разрабы тупо идут проторенными дорожками. Ну оно и понятно, сейчас главное бабло и окупаемость, а креатив другом месте...
Мизерной студии не до креативов. Можно и прогореть. А вот жирные Рокстары херней маются.
А что плохого в том, чтобы сделать римейк игры 23-летней давности? Это же, хорошо, наоборот.
Ну да. Сделать римейк одной из самых культовых игр это же раз плюнуть. Любой васян бы слепил. Ничего плохого в римейках нет. И дело тут не столько в разработчиках, сколько в издателях. Что скажут то и будут делать. В этом проблема от части.
запиливание ГТА 6 это маяние херней? Ну да
стока хайпа вокруг этого как будто первый раз вышла лол 🤣 этож ремейк и оценка должна быть 5/10 максимум тк из нового только адаптированный геймплей и графон 🤌 выпустили ремейк не зафейлив и не добавя отсебятины кала - молодцы ловите пятерку из десяти и воощемта на этом все - никакого хайпа, никакой игры года (тк уже было в 2001 лол)… приступают пусть к ремейку первой части и ловят за это респект и очередную пятерку и то если все ок получится
Ну ты реально чет негативный, у тебя есть хоть что то хорошее в жизни?
Да нету у него ничего. Гадит на все подряд. Такое ощущение или зажрался совсем или обиженный на весь мир)))
возьми и сделай сам, слови респект
а в чем негатив то ? ставить ремейку 10 из 10 это рофл и верх непрофессионализма так же как и кричать о нем как о событии межгалактического масштаба! ремейки старья в то же время это замечательно, но важно их грамотно принять и оценить об этом собсно я и написал. Также важно в приоритете держать разработку игр новых.
А почему нет? Оценивают в отрыве от оригинальной игры, именно как полноценный продукт