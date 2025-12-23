Bloober Team: только Konami решает, выйдет ли Silent Hill 2 на Nintendo Switch 2

Спустя год после выхода ремейка Silent Hill 2 на PS5 и PC, игра также стала доступна для Xbox Series, но вопрос о ее выходе на Nintendo Switch 2 продолжает вызывать большое любопытство, особенно из-за высокого интереса к этой платформе со стороны Bloober Team.

Однако, по словам Пётра Бабено, исполнительного директора польской компании, ремейк Silent Hill 2 не находится в разрабтке для Switch 2 и даже не стоит обсуждать этот вопрос. По словам Бабьено, все просто: это решает издатель, а не разработчик.

«Этот вопрос может обсуждать только издатель игры, Konami», — ответил Бабено на вопрос о планах по выпуску Silent Hill 2 для Nintendo Switch 2.

Его ответ повторяет тот, который он дал, отвечая на вопрос по поводу обновления Silent Hill 2 для PS5 Pro, — только Konami может принимать подобные решения.