Bloober Team в новом дневнике разработки ремейка Silent Hill 2 рассказали о сеттинге

Разработчики Bloober Team опубликовали видеодневник, в котором рассказывают о сеттинге Silent Hill 2 и о том, как он сам является главным героем игры – это один из самых знаковых сеттингов в хоррорах, пояснил креативный директор Матеуш Ленарт

Мы говорим о городе, который выглядит по-разному в зависимости от того, кто его посещает. Такой своеобразный подход действует как визуальное представление наших самых глубоких страхов и эмоций.

Для меня город Сайлент Хилл во многом представляет собой еще одного персонажа игры, поскольку он отражает эмоции людей, живущих в нем, и та же концепция применима к дизайну уровней, поскольку он тоже является зеркалом таких эмоций.

— сказал ведущий дизайнер уровней Рафал Петришин.

Внимание к деталям также определило качество проделанной работы, как объяснила гейм-дизайнер Ольга Смаржинска, когда она рассказала о множестве доступных вариантов настройки опыта в соответствии со своими предпочтениями и многим другим.

Bloober также уделила особое внимание доступности, о чем свидетельствуют настройки, которые Silent Hill 2 включает в себя, чтобы позволить пользователям с ограниченными возможностями насладиться этим увлекательным приключением.