Bloober Team в новом дневнике разработки ремейка Silent Hill 2 рассказали о сеттинге

Разработчики Bloober Team опубликовали видеодневник, в котором рассказывают о сеттинге Silent Hill 2 и о том, как он сам является главным героем игры – это один из самых знаковых сеттингов в хоррорах, пояснил креативный директор Матеуш Ленарт
Мы говорим о городе, который выглядит по-разному в зависимости от того, кто его посещает. Такой своеобразный подход действует как визуальное представление наших самых глубоких страхов и эмоций.
Для меня город Сайлент Хилл во многом представляет собой еще одного персонажа игры, поскольку он отражает эмоции людей, живущих в нем, и та же концепция применима к дизайну уровней, поскольку он тоже является зеркалом таких эмоций.
— сказал ведущий дизайнер уровней Рафал Петришин.
Внимание к деталям также определило качество проделанной работы, как объяснила гейм-дизайнер Ольга Смаржинска, когда она рассказала о множестве доступных вариантов настройки опыта в соответствии со своими предпочтениями и многим другим.
Bloober также уделила особое внимание доступности, о чем свидетельствуют настройки, которые Silent Hill 2 включает в себя, чтобы позволить пользователям с ограниченными возможностями насладиться этим увлекательным приключением.
Молодцы Bloober Team. Silent hill 2 remake вышла качественной игрой, игра заслуживает хороших продаж. Игра 100 из 100 все сделано на высшем качественном уровне. Ждем от вас ремейки 1-й , 3-й и 4-й части silent hill.
С большим удовольствием сейчас прохожу, только прошёл больницу и первого босса. Игра шикарная лично для меня 9. Очень жду следующих ремейков от Блуберов с Конами.
Скорее бы они взялись за ремейки остальных частей.