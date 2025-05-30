Bloober Team все еще планирует выпустить патч для Silent Hill 2 на PS5 Pro

Несмотря на то что обновление для оптимизации Silent Hill 2 на PS5 Pro появилось сразу после релиза консоли, с технической точки зрения в игре по-прежнему слишком много проблем. Производительность не на высоте.
К счастью, сегодня стало достоверно известно, что студия Bloober Team отнюдь не забыла об игроках PlayStation 5 Pro. В сообщении, присланном Eurogamer, польская студия сообщила, что "работает с издателем над решением проблем и поделится подробностями, как только таковые появятся".
В своем обзоре Silent Hill 2 на PS5 Pro специалисты Digital Foundry заявили о «вопиющих проблемах со стабильностью изображения, не встречающихся на стандартной PlayStation 5», а также о «проблемной реализации PSSR».
О том, когда появится соответствующее обновление, пока неизвестно, но радует, что над ним все-таки работают.
Странная игра. Вроде играть можно, есть самобытная атмосфера, но второй раз бы я не стал проходить, как-то душновато играется, надоело к середине игры махать палкой с одной деревянной анимацией. Реза и дедпейс поболе реиграбельность.
такие сидят, а как?
Скорее так