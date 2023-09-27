Больше 20 лет назад вышел культовый хоррор Silent Hill 2, его ремейк может выйти уже в следующем году

Сегодня свой юбилей отмечает культовая серия хорроров Silent Hill. Ровно 22 года назад, 27 сентября 2001 года, состоялся релиз Silent Hill 2 — одной из самых известных частей франшизы. В честь этого события, Konami поблагодарила фанатов за поддержку на протяжении больше двух десятилетий и напомнила о предстоящем ремейке игры.
На официальных страницах игры, а также в социальных сетях Konami появилось короткое сообщение. Компания написала, что в этом году Silent Hill 2 исполняется уже 22 года. Они безумно гордятся культовым статусом серии и преданным сообществом поклонников, которые радовали их своим творчеством и активностью все это время. Впереди серии ждет еще много интересного, отмечают разработчики.
Прямо сейчас Konami работает сразу над несколькими проектами во франшизе. В разработке находится совершенно новая часть — Silent Hill f, загадочный спин-офф Silent Hill: Townfall, интерактивный проект Silent Hill: Ascension и, конечно же, ремейк второй части. Обновленная версия Silent Hill 2 имеет все шансы выйти уже в следующем году. Об этом могут объявить в середине октября, когда пройдет специальная презентация, посвященная серии Silent Hill.
Самое время хоть что-то показать по римейку.
Я вот реально не понимаю, почему они первую часть как в качестве ремейка обошли стороной и сразу начали со второй !?
Ну там ведь такой сюжет и атмосфера, от которой в свое время можно было смело выстроить кирпичную фабрику)
Вторая считается самой лучшей, видимо именно по - этому, хотя она вообще и не вписывается в основной сюжет серии - это совершенно отдельная история, полюбившаяся большинству игроков.
в ожидании сие чуда)
одна из самых переоцененных серий в истории. в резике хотя бы экшен есть, тут вообще ничего
Ждём!
Какая на Ваш взгляд лучшая игра студии которая делает ремейк Silent Hill 2 ?
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