Больше 20 лет назад вышел культовый хоррор Silent Hill 2, его ремейк может выйти уже в следующем году ©

Сегодня свой юбилей отмечает культовая серия хорроров Silent Hill. Ровно 22 года назад, 27 сентября 2001 года, состоялся релиз Silent Hill 2 — одной из самых известных частей франшизы. В честь этого события, Konami поблагодарила фанатов за поддержку на протяжении больше двух десятилетий и напомнила о предстоящем ремейке игры.

На официальных страницах игры, а также в социальных сетях Konami появилось короткое сообщение. Компания написала, что в этом году Silent Hill 2 исполняется уже 22 года. Они безумно гордятся культовым статусом серии и преданным сообществом поклонников, которые радовали их своим творчеством и активностью все это время. Впереди серии ждет еще много интересного, отмечают разработчики.

Прямо сейчас Konami работает сразу над несколькими проектами во франшизе. В разработке находится совершенно новая часть — Silent Hill f, загадочный спин-офф Silent Hill: Townfall, интерактивный проект Silent Hill: Ascension и, конечно же, ремейк второй части. Обновленная версия Silent Hill 2 имеет все шансы выйти уже в следующем году. Об этом могут объявить в середине октября, когда пройдет специальная презентация, посвященная серии Silent Hill.