Больше никаких щёк: моддер исправил Анджелу в ремейке Silent Hill 2, сделав её более женственной

Как стало известно, пользователь ShinyRoseMods выпустил модификацию, которая может быть очень полезной для ряда игроков в ремейке Silent Hill 2.

Мод изменяет лицо Анджелы Ороско в игре, делая её черты лица более женственными - теперь она не выглядит "пухлой", поскольку мод убирает щеки персонажа и делает его более похожим на модель из оригинальной игры.

Так же моддер выпустил схожий мод для изменения внешности Марии: заметно, что у персонажа уменьшился размер носа и исчезла горбинка.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.