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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 878 оценок

Больше никаких щёк: моддер исправил Анджелу в ремейке Silent Hill 2, сделав её более женственной

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь ShinyRoseMods выпустил модификацию, которая может быть очень полезной для ряда игроков в ремейке Silent Hill 2.

Мод изменяет лицо Анджелы Ороско в игре, делая её черты лица более женственными - теперь она не выглядит "пухлой", поскольку мод убирает щеки персонажа и делает его более похожим на модель из оригинальной игры.

Silent Hill 2 Remake "Более женственные черты лица для Анджелы Ороско"

Так же моддер выпустил схожий мод для изменения внешности Марии: заметно, что у персонажа уменьшился размер носа и исчезла горбинка.

Silent Hill 2 Remake "Изменение лица Марии"

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Так заливайте на плейграунд, скоро удалят с пометкой сексизм.

5
UnwillingJiro

Уже доступны по ссылкам.

Еретики, поддавшиеся Ереси Воука, будут повержены.

0
0ncnjqybr

Хороший мод. Надо затестить.

4
ze1n_82

Верните Малдера обратно)

1
Arbazan

Мне кажется Блубер Тим обасралась с пропорциями голов всех женских персонажей. Если Джеймс и Эдди выглядят нормально, то головы именно Марии, Мэри и Анджелы почему-то слишком большие. Вот хер знает как так получилось, хорошо что модеры пытаются - это исправить.

1
TastyFaust

СвитБэйби поработали над этими пропорциями, и не только.

1
Michael Zokhno TastyFaust

Свиты не принимали тут участия)

1