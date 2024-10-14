Больше никаких щёк: моддер исправил Анджелу в ремейке Silent Hill 2, сделав её более женственной

Как стало известно, пользователь ShinyRoseMods выпустил модификацию, которая может быть очень полезной для ряда игроков в ремейке Silent Hill 2.
Мод изменяет лицо Анджелы Ороско в игре, делая её черты лица более женственными - теперь она не выглядит "пухлой", поскольку мод убирает щеки персонажа и делает его более похожим на модель из оригинальной игры.
Так же моддер выпустил схожий мод для изменения внешности Марии: заметно, что у персонажа уменьшился размер носа и исчезла горбинка.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.
Так заливайте на плейграунд, скоро удалят с пометкой сексизм.
Уже доступны по ссылкам.
Еретики, поддавшиеся Ереси Воука, будут повержены.
Хороший мод. Надо затестить.
Верните Малдера обратно)
Мне кажется Блубер Тим обасралась с пропорциями голов всех женских персонажей. Если Джеймс и Эдди выглядят нормально, то головы именно Марии, Мэри и Анджелы почему-то слишком большие. Вот хер знает как так получилось, хорошо что модеры пытаются - это исправить.
СвитБэйби поработали над этими пропорциями, и не только.
Свиты не принимали тут участия)