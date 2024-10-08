CD Projekt поздравила Bloober Team с успешным запуском ремейка Silent Hill 2

Игроки уже наслаждаются ремейком Silent Hill 2, новой версией классики ужасов Konami, разработанной Bloober Team для PlayStation 5 и ПК.

В течение нескольких месяцев часть сообщества жестко нападала на польскую студию, а некоторые сомневались, что они смогут выпустить продукт на должном уровне. Международная пресса хвалит этот ремейк не только как отличную игру ужасов, но и как одну из лучших игр 2024 года.

К этим восторженным отзывам присоединилась CD Projekt RED (создатели Cyberpunk 2077 и The Witcher), которые посвятили искренние и большие поздравления своим соотечественникам из Bloober Team в специальном твите.

«В моем беспокойном сне я вижу этот город: Сайлент Хилл». И мы тоже... Поздравляем наших друзей из BlooberTeam и Konami с релизом! Мы с нетерпением ждем возможности снова исследовать темные тайны Сайлент Хилла!