CD Projekt поздравила Bloober Team с успешным запуском ремейка Silent Hill 2

Игроки уже наслаждаются ремейком Silent Hill 2, новой версией классики ужасов Konami, разработанной Bloober Team для PlayStation 5 и ПК.
В течение нескольких месяцев часть сообщества жестко нападала на польскую студию, а некоторые сомневались, что они смогут выпустить продукт на должном уровне. Международная пресса хвалит этот ремейк не только как отличную игру ужасов, но и как одну из лучших игр 2024 года.
К этим восторженным отзывам присоединилась CD Projekt RED (создатели Cyberpunk 2077 и The Witcher), которые посвятили искренние и большие поздравления своим соотечественникам из Bloober Team в специальном твите.
«В моем беспокойном сне я вижу этот город: Сайлент Хилл». И мы тоже... Поздравляем наших друзей из BlooberTeam и Konami с релизом! Мы с нетерпением ждем возможности снова исследовать темные тайны Сайлент Хилла!
Based
Ну вот у Atomic Heart было 40 тыс онлайна в стиме. В 2,5 раза больше SH 2, хотя это вообще новый ip и основные продажи пришлись на ВК. Игры по Вахе имеют тенденцию проваливаться в продажах, и только три из недавних собрали кассу - Darktide, Rouge Trader и SM 2, ичсх 2 из них сделали российские разрабы
На фоне онлайна ремейка СХ, тейк этого шиза про российский геймдев просто пердеж в лужу.
Дя все отлично вышло, для оживление трупа 2001 года очень даже ок.
Для парней которые +- ноу неймы(ну ладно привет МЕДИУМ -_-) это вполне хороший результат, хоть и под крылом Конами(но не прямым присмотром), т.ч. не стоит их даже и близко ставить и сравнивать с теме-же ТАПКОМ и Резиком ^_^ .... Игра вышла, багов прям не замечено, оптимизация +- вроде как есть(даааа туман вроде как поджирает и тени) , игра и не задумывалась прям ААА, т.ч. для ремейка оригиналки явно отличная получилась игра. Мини баги и прочие приколы думаю со временем поправят(есть у кого генераторка не работает или вообще кроме ФСР1 другого выбора нет, вот ТУТ да смешно в 24м пихать эту хрень, которая создает кучу артефактов и словно резкость в 200% делает)... не смотре на то , что нвидичи даже драва не подогнали, все равно вполне себе хорошая работа.
и те и те гомики
а ту гетерас-путерас
Успешный запуск? С онлайном в 14 тыс это звучит как издевка.
по меркам сх этот показатель очень даже ничего :)
У игры отличные отзывы. Есть шанс, что будет высокая выдержка по продажам. Например, у Resident Evil 7 был низкий стартовый онлайн, но высокая выдержка благодаря хорошим отзывам. В итоге рекордные продажи для серии. Но обратные случаи тоже бывают — Alien: Isolation, The Evil Within 2 и Dead Space
Вот обратные примеры меня и печалят.