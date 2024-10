Cценарий Born from a Wish для Silent Hill 2, скорее всего выйдет позже в качестве дополнения

На это намекнул геймдиректор ремейка Матеуш Ленарт. В социальных сетях он лайкнул комментарий одного из фанатов, который предположил, что Born from a Wish выйдет в качестве DLC.



Born from a Wish — дополнительный сценарий к игре Silent Hill 2. Он является приквелом к основной игре и рассказывает о Марии, которая просыпается в стриптиз-клубе «Райская ночь», обнаруживает Сайлент-Хилл в запустении и пытается вспомнить, что с ней произошло.



Релиз ремейка состоится уже 8 октября — для PS5 и PC. Обладатели делюкс-издания уже могут погрузиться в мрачную атмосферу Silent Hill 2.