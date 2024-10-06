На это намекнул геймдиректор ремейка Матеуш Ленарт. В социальных сетях он лайкнул комментарий одного из фанатов, который предположил, что Born from a Wish выйдет в качестве DLC.
Born from a Wish — дополнительный сценарий к игре Silent Hill 2. Он является приквелом к основной игре и рассказывает о Марии, которая просыпается в стриптиз-клубе «Райская ночь», обнаруживает Сайлент-Хилл в запустении и пытается вспомнить, что с ней произошло.
Релиз ремейка состоится уже 8 октября — для PS5 и PC. Обладатели делюкс-издания уже могут погрузиться в мрачную атмосферу Silent Hill 2.
Cценарий Born from a Wish для Silent Hill 2, скорее всего выйдет позже в качестве дополнения
На это намекнул геймдиректор ремейка Матеуш Ленарт. В социальных сетях он лайкнул комментарий одного из фанатов, который предположил, что Born from a Wish выйдет в качестве DLC.
И потом опять повторно покупать новое издание.
В оригинал не играл и поэтому хочу узнать, в оригинале этот сценарий сразу был?
Нет, там вообще ничего интересного и важного для сюжета. Сценарий проходится за 2ч из которых 30мин беготня по пустому городу.
За час
Денувы то нет
Спасибо!
Вот не могут разрабы любых игр, выпустить игру целиком. Обязательно часть игры продают в виде dlc. Бесит когда игру прошёл и уже забыл как в неё играть и про что она была и тут через год dlc выкаютывают на 2 часа.
Ну тотже Бог Войны - по сути 1 игра, просто попиленная на 2 части))) По сути , ее надо на отдельном SDD ее продавать внешнем и все) Но нет, пилят по 100 гб и продабт частями)
Бог войны - это урезанная трилогия.
А сразу полноценную игру делать не хотят, ибо лучше продать потом отдельно, вот сволочи в индустрии работают.