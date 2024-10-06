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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 410 оценок

Cценарий Born from a Wish для Silent Hill 2, скорее всего выйдет позже в качестве дополнения

Solstice
Новости

На это намекнул геймдиректор ремейка Матеуш Ленарт. В социальных сетях он лайкнул комментарий одного из фанатов, который предположил, что Born from a Wish выйдет в качестве DLC.

Born from a Wish — дополнительный сценарий к игре Silent Hill 2. Он является приквелом к основной игре и рассказывает о Марии, которая просыпается в стриптиз-клубе «Райская ночь», обнаруживает Сайлент-Хилл в запустении и пытается вспомнить, что с ней произошло.

Релиз ремейка состоится уже 8 октября — для PS5 и PC. Обладатели делюкс-издания уже могут погрузиться в мрачную атмосферу Silent Hill 2.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Kenn1y

И потом опять повторно покупать новое издание.

10
Kartonkratos

В оригинал не играл и поэтому хочу узнать, в оригинале этот сценарий сразу был?

0
Agentdead Kartonkratos

Нет, там вообще ничего интересного и важного для сюжета. Сценарий проходится за 2ч из которых 30мин беготня по пустому городу.

2
жифорсник Agentdead

За час

2
жифорсник

Денувы то нет

3
Kartonkratos Agentdead

Спасибо!

0
Кот Пингвинович

Вот не могут разрабы любых игр, выпустить игру целиком. Обязательно часть игры продают в виде dlc. Бесит когда игру прошёл и уже забыл как в неё играть и про что она была и тут через год dlc выкаютывают на 2 часа.

8
Колесова Людмила

Ну тотже Бог Войны - по сути 1 игра, просто попиленная на 2 части))) По сути , ее надо на отдельном SDD ее продавать внешнем и все) Но нет, пилят по 100 гб и продабт частями)

0
DmitriyKats Колесова Людмила

Бог войны - это урезанная трилогия.

0
TheCalvariam

А сразу полноценную игру делать не хотят, ибо лучше продать потом отдельно, вот сволочи в индустрии работают.

4