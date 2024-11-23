Вчера разработчик Bloober Team выпустил новый патч для Silent Hill 2 Remake, направленный на исправление проблемы с качеством изображения при игре на PS5 Pro, а также другие улучшения. Однако, как сообщили игроки, а также команда Eurogamer Portugal, даже после патча Silent Hill 2 Remake продолжает испытывать проблемы на PS5 Pro.

Проблема связана с PSSR, который вызывает шум и артефакты во всех отражениях и окклюзии окружающего пространства в игре. К сожалению, в игре нет возможности поменять PSSR на FSR.

Помимо Silent Hill 2 Remake, в других играх также были проблемы с изображением из-за PSSR, например, в Alan Wake 2, F1 2024 и Star Wars Jedi: Survivor.

Silent Hill 2 Remake доступна на ПК и PS5.