Вчера разработчик Bloober Team выпустил новый патч для Silent Hill 2 Remake, направленный на исправление проблемы с качеством изображения при игре на PS5 Pro, а также другие улучшения. Однако, как сообщили игроки, а также команда Eurogamer Portugal, даже после патча Silent Hill 2 Remake продолжает испытывать проблемы на PS5 Pro.
Проблема связана с PSSR, который вызывает шум и артефакты во всех отражениях и окклюзии окружающего пространства в игре. К сожалению, в игре нет возможности поменять PSSR на FSR.
Помимо Silent Hill 2 Remake, в других играх также были проблемы с изображением из-за PSSR, например, в Alan Wake 2, F1 2024 и Star Wars Jedi: Survivor.
Silent Hill 2 Remake доступна на ПК и PS5.
Это не сайлент хилл 2 испытывает проблемы на пс5 про, это пс5 про испытывает проблемы с сайлент хиллом
Мне тут чувак один написал купи консоль чтобы проблем с сх2 не знать... Угу... Угу...
Да выбросьте свою пс 5 про на помойку.
Во многих современных играх почему-то нету отражения в зеркалах... неужели они там много жрут ресурсов? Заходил в ванные комнаты и нету ни одного отражения в зеркалах...
Касательно сх2 они есть на пк. В том числе в зеркалах и даже в боковых зеркалах заднего вида авто которые стоят на улице, витринах и т.п. отражающих поверхностях. Конечно если включить RTX. Ну отражениями занимается отдельная аппаратная часть видеокарты. Текущее поколение консолей хоть и оснащено нечто подобдным по крайне мере было заявлено при анонсе пс5, как видим на практике в современных играх потянуть она их не может.
Бедные соснульщики всё еще верят что проблема в играх )))