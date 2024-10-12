Digital Foundry о Silent Hill 2 на ПК: "Это очередной фестиваль подтормаживаний на Unreal Engine 5"

Проанализировав PS5-версию Silent Hill 2, команда Digital Foundry рассмотрела версию для ПК под увеличительным стеклом, отметив очевидные проблемы с подтормаживанием, которые, к сожалению, стали своего рода стандартом для игр на Unreal Engine 5.

Начиная с положительных моментов, технические энтузиасты оценили хорошее количество доступных графических опций, включая динамическое масштабирование разрешения. Кроме того, по сравнению с PS5 Lumen для глобального освещения и отражений улучшен за счет аппаратного ускорения, конфигурации, что обеспечивает более точное непрямое освещение и более качественные отражения. Все качества игры, о которых также говорилось в анализе на PS5, также подтверждены, например, тщательно воссозданная атмосфера хоррора на выживание от Konami, катсцены, созданные с помощью захвата движения, новый дубляж, настройки и головоломки.

Как упоминалось в начале, аспект, в котором версия для ПК не убедительна, — это производительность, страдающая от очевидных проблем с заиканием. Проблема связана не с компиляцией шейдеров, а скорее с заиканиями при передвижении, как в Star Wars Jedi: Survivor, и анимацией. Digital Foundry утверждает, что проблема не смягчается даже при использовании Ryzen 7 7800X3D, лучшего игрового процессора на рынке в настоящее время, и единственный способ увидеть улучшения в этом смысле — ограничить частоту кадров на уровне 30 кадров в секунду, что, очевидно, является решением, далеким от оптимального.

Заикания — не единственная проблема. Digital Foundry также раскритиковала тот факт, что активация вертикальной синхронизации приводит к нерегулярному темпу кадров и что ткани анимируются со скоростью 30 кадров в секунду независимо от частоты кадров игры, создавая неприятный эффект, например, когда вы видите развевающийся на ветру флаг. Также говорят об ограничении катсцен на скорости 30 кадров в секунду и ряде ошибок, связанных с освещением. Частично эти проблемы были решены моддерами, и вмешательство разработчиков, вероятно, также последует.