Digital Foundry о Silent Hill 2 на ПК: "Это очередной фестиваль подтормаживаний на Unreal Engine 5"

Проанализировав PS5-версию Silent Hill 2, команда Digital Foundry рассмотрела версию для ПК под увеличительным стеклом, отметив очевидные проблемы с подтормаживанием, которые, к сожалению, стали своего рода стандартом для игр на Unreal Engine 5.
Начиная с положительных моментов, технические энтузиасты оценили хорошее количество доступных графических опций, включая динамическое масштабирование разрешения. Кроме того, по сравнению с PS5 Lumen для глобального освещения и отражений улучшен за счет аппаратного ускорения, конфигурации, что обеспечивает более точное непрямое освещение и более качественные отражения. Все качества игры, о которых также говорилось в анализе на PS5, также подтверждены, например, тщательно воссозданная атмосфера хоррора на выживание от Konami, катсцены, созданные с помощью захвата движения, новый дубляж, настройки и головоломки.
Как упоминалось в начале, аспект, в котором версия для ПК не убедительна, — это производительность, страдающая от очевидных проблем с заиканием. Проблема связана не с компиляцией шейдеров, а скорее с заиканиями при передвижении, как в Star Wars Jedi: Survivor, и анимацией. Digital Foundry утверждает, что проблема не смягчается даже при использовании Ryzen 7 7800X3D, лучшего игрового процессора на рынке в настоящее время, и единственный способ увидеть улучшения в этом смысле — ограничить частоту кадров на уровне 30 кадров в секунду, что, очевидно, является решением, далеким от оптимального.
Заикания — не единственная проблема. Digital Foundry также раскритиковала тот факт, что активация вертикальной синхронизации приводит к нерегулярному темпу кадров и что ткани анимируются со скоростью 30 кадров в секунду независимо от частоты кадров игры, создавая неприятный эффект, например, когда вы видите развевающийся на ветру флаг. Также говорят об ограничении катсцен на скорости 30 кадров в секунду и ряде ошибок, связанных с освещением. Частично эти проблемы были решены моддерами, и вмешательство разработчиков, вероятно, также последует.
UE5 - провальный движок. Не взлетел, и уже не взлетит никогда. Он годится только для того, чтобы делать глупые "фотореалистичные" видео для ютуба.
подожди щас выйдет Gears 6 на боксе и покажет всю мощь
если у разрабов руки из жоп свин не виновен
ну так по тизеру сразу не скажешь) но есть шанс
Скачиваю посмотрим как у меня будет подтормаживать на RX7700XT и I5-11400F))) если рили отпишу
За 2 часа игры небыло лагов и микрофризов, игра на м2 диске установленна, 14600к + RT3080 12 гиговая. Может дальше будет фризы, посмотрим. Моник 2к ульраширик, графика на максимуме.
дальше не просто фризы будут, а места с просадкой кадров в два раза
Криворукие разрабы на технологию Nanite сильно надеются, тоесть они пихают в игру модельки с миллионами полигонов и все, вместо старой и проверенной техники оптимизации LOD, где чем ближе к модели, тем более детализированная версия показывается.
Насчет Nanite - согласен. В целом, если грамотно применять эту технологию, она ничем не хуже будет классических лодов, возможно даже лучше. Но, разработчики похоже просто её включают и всё, без соответствующей оптимизации как построения локаций, так и объектов на ней. В итоге, они либо не работают, либо работают плохо
Ue3 был прорывным движком, по сути на пк не было проблем с ним и графика была норм на своё время.
у меня игра плавная в целом , но в жилом центре после того как я спустил лестницу я побежал сохранять прогресс и в этот момент она зависла при открытии дверей на мертво , для игры с сейврумами это слегка так не приятно , дальше не проходил буду надеяться что патчами игру сделают более стабильной , да и возможно стоит подождать когда они dlc выпустят , уже надоело играть в обрубленные игры , а потом ждать когда она там довыходит
на пуке есть еще нестабильность системы) у мня не вылетала не разу народная версия
просто я до этого проходил робокопа который графически 1в1 и она естессно работала стабильно -возможно я чего то не помню ,потому что там есть квиксейвы
ты чего куришь? робокоп сильно хуже))
ну движок то тот же , там внешне окружение такое же, я не говорю про персонажей
ну руки из жопы, там же как главное разрабам под консоли зарубить, на пк порт как получится
Ни чего не тормозит на 1660 ))) всё плавно
ну да ну да, у меня на 3080 подторамаживает
Я только начал играть, а как дальше будет - увижу)
Пиши на каких настройках играешь и устанавливал ли органичение по фпсЭ. А то 3080 так и не будет тебе верить.
причем тут видеокарта? она и на 4090 подтормаживает, в игре нет компиляции шейдеров
Я тут на 4080 не вижу больше 62 ФПС, и то с фризами и подёргиваниями. // Артур Шангареев
да есть немного, в том же форевер винтер на ульте флаги и ткани в 30 фпс) в целом то все равно лучше 40-50 на консолях
Если бы разрабы в детстве ели больше сгущёнки, то у них слиплась бы ж... и руки бы выросли откуда надо
могу посоветовать dxvk
с ним играть гораздо приятнее и статтеров можно считать нет
а какой из файлов надо брать d3d11?
попробуй для начала с dxgi.dll
если не заработает то запускай ехе с -dx11 и d3d11.dll
dll файлы класть в SHProto/Binaries/Win64 и запускать через SHProto-Win64-Shipping.exe
Тут палка 2х концов, если подключать вулканку, то потеряешь возможность подрубать генераторку(она пропадет из настроек) , ибо для этого нужно принудительно писать -Dx12 + строчку в инишнике, с вулканкой она увы не совместима, генераторка очень сильно бустит фрейм рейт, из-за того что в ЭТОМ случаи авторы срукожопили, то включение вулканки для этой игры увы не лучший выбор... нужно реально ждать патча, странно что даже нвидиа дрова на игру не выкатила, оооочень странно( на всякую хрень выкатывает, а это ну типа громкий-же проект должен был быть). Так-же при работе с этими костылями могут произойти спонтанные рандом вылеты с ошибкой Unreal.... я пробовал оба способа и мне (опять-же ДЛЯ ЭТОЙ ИГРЫ) оставить дх12+генераторка показалось лучшим выбором, залочил фпс на 45 и оно стабильно их держит... а что-бы избавиться от кесельного управление мышкой(при включенной генераторки- ощущение словно ты повернул мышку, а она вот вот только ииииидеееет) нужно вписать всего одну команду и все... КОРОЧЕ вот эти команды для Engine.ini , как подрубить DX12 думаю и так все знают 1)для отображения FSR3 2)для убирания желейного управления мышки при включенной генераторке(команда работает ВООБЩЕ НА ВСЕХ ИГРАХ анреал!!! по сути нужная штука)
[SystemSettings]
r.FidelityFX.FI.Enabled=1
r.EnableMouseSmoothing=0
Трассировка с этой херней будет работать?
Я не сильно шарю и мне интересно, раз все винят unreal engine 5 в статерах, почему на PS5 их нет? Это особенность консоли? или люди просто решили спихнуть криворукость разработчиков на движок?
Даже в этом видео DF говорят, что на ПС5 также есть статтеры.
Я видео не смотрел, но в тексте данного поста нет ни слова о статерах на PS5. Я смотрел предыдущий анализ DF на PS5 и там тоже не было речи об этом. Там есть просадки ниже 30 в режиме качества, но они не сопровождаются статерами.
То, что происходит на ПК, на плойке нет такого
С 12:05 посмотри.
Такого, как на ПК нет, но мелкие статтеры всё равно наблюдаются.
Костры в 30 фпс или меньше в калисто протокол . напомнило
Unreal Engine 5 красивые игры по графике получаются на нём, но он требует сильной доработки, нету игр на нём, которые шли бы идеально, у любой находятся проблемы // Алексей Малышев
у меня 3060, хорошо идет, без заиканий)) // Константин Игоревич
Да я чет моды поставил и нормально всё работает. Не буду говорить как без модов, не играл почти. Но в начальной локации вродь и без модов не было
Не знаю-не знаю, на торрент версии никаких заиканий нет, только в роликах
Мда уж, ну и требования у игры при таком графоне, на макс графоне +рт пришлось подрубить длсс кач. что бы иметь стаб. 60кадров. В том же ГоВ Рагнарек и Резике 2 графон по лучше и летает на максималках без апскейлов. Оптимизон сосет в этой игре.
Рагнарьку и резику как до луны рачельником...
Не знаю пачаны. На моей слабенькой системе (i7 9700/gtx 1660ti) на высоких настройках игра выдает 30-35 фпс.
да нахрен этот УГ 5 нужен??
кто бы сомневался, просто с движком надо уметь что-то делать, тех кого нанимают на готовый двиг нихера не шарят, нужно знать код и уметь в нем разбиратся. Но исключения есть их Много
Типикл пеке проблемы.
энд оф корс, пеке ис бест вей ту плей зис ол геймс бикос ю кэн юз кастом писи, кастом сеттингс энд виз решейд, кастом модс
Энвидия. Зэ вэй итс минт ту би плеед ин сикс фэпээс.
сони плейстейшон. "плей виз но лимитс" бат ви лимит ю ту чус 60 эфпиес виз со со графикс ор 30 фпс виз омайгад ультра сеттингс. Пипл зет хэв плейстейшон фаив офен чус 60 эфпиес энд хэв со со графикс
Опять эти калоеды из Digital Foundry, со своим сраным мнением. Почему у меня ничего не лагает а у них лагает, они что запускают игры на пентиум 4 что ли. Откуда они подтормаживания берут я не понимаю...
Когдау меня игры подлагивают на UE я иду в smart defrag, добавляю папку игры и дефрагментирую, и всё... лаги пропадают.
Это проблема не в UE а проблема в жестком диске то как он блоки считывает.
Какой ещё жесткий диск? Ты что в прошлом застрял 🤣 у людей фризит на NVMe
унреал 5 это кал, его любят мамкины дезигнеры и ге*девелоперы
какой интересный вывод, опрос проводил?