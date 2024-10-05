Digital Foundry: ремейк Silent Hill 2 выглядит отлично, но в нем есть и проблемы

Перед разработчиками из Bloober Team стояла крайне сложная задача - создать ремейк одной из самых любимых игр всех времен. Как уже известно из обзоров Silent Hill 2, проект удался им на славу, о чем свидетельствуют оценки в СМИ.

Но как обстоят дела с технологической составляющей Silent Hill 2 от студии из Кракова? В новом Silent Hill 2 используются все преимущества технологии Unreal Engine 5, и в результате все выглядит просто великолепно. Модели персонажей просто фантастические, освещение выглядит очень атмосферно благодаря системе Lumen, а кроме того, в игре очень красиво прорисованы и детализированы локации.

И хотя в визуальном плане игра выглядит потрясающе, ее техническое состояние на Unreal Engine 5 можно назвать неплохим, хотя и далеким от совершенства. Так, при использовании режима качества в игре нет полноценного 4K, а динамическое разрешение близко к тому, что часто можно увидеть на Xbox Series S, а не на PlayStation 5. При этом в режиме производительности разрешение опускается еще ниже - до 864p, на уровне, скажем, Monster Hunter World на Xbox One.

К сожалению, в обоих случаях не удается добиться должной плавности. В режиме качества есть просадки на 1-3 fps ниже 30 fps, а в режиме производительности - регулярные просадки до 40 fps, хотя при этом в городе зачастую наблюдается стабильные 60 fps. Учитывая нестабильность частоты кадров и влияние на визуальную картинку, специалисты Digital Foundry рекомендуют использовать режим «Качество» на PS5.

Режим качества — 1224-1512p с частотой 27-30 fps

Режим производительности — 864-1152p с частотой 40-60 fps

Напомним, что Silent Hill 2 выйдет с 8 октября на PS5 и PC, а для тех, кто приобрел Deluxe Edition, - завтра, 6 октября.