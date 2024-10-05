Digital Foundry: ремейк Silent Hill 2 выглядит отлично, но в нем есть и проблемы

Перед разработчиками из Bloober Team стояла крайне сложная задача - создать ремейк одной из самых любимых игр всех времен. Как уже известно из обзоров Silent Hill 2, проект удался им на славу, о чем свидетельствуют оценки в СМИ.
Но как обстоят дела с технологической составляющей Silent Hill 2 от студии из Кракова? В новом Silent Hill 2 используются все преимущества технологии Unreal Engine 5, и в результате все выглядит просто великолепно. Модели персонажей просто фантастические, освещение выглядит очень атмосферно благодаря системе Lumen, а кроме того, в игре очень красиво прорисованы и детализированы локации.
И хотя в визуальном плане игра выглядит потрясающе, ее техническое состояние на Unreal Engine 5 можно назвать неплохим, хотя и далеким от совершенства. Так, при использовании режима качества в игре нет полноценного 4K, а динамическое разрешение близко к тому, что часто можно увидеть на Xbox Series S, а не на PlayStation 5. При этом в режиме производительности разрешение опускается еще ниже - до 864p, на уровне, скажем, Monster Hunter World на Xbox One.
К сожалению, в обоих случаях не удается добиться должной плавности. В режиме качества есть просадки на 1-3 fps ниже 30 fps, а в режиме производительности - регулярные просадки до 40 fps, хотя при этом в городе зачастую наблюдается стабильные 60 fps. Учитывая нестабильность частоты кадров и влияние на визуальную картинку, специалисты Digital Foundry рекомендуют использовать режим «Качество» на PS5.
- Режим качества — 1224-1512p с частотой 27-30 fps
- Режим производительности — 864-1152p с частотой 40-60 fps
Напомним, что Silent Hill 2 выйдет с 8 октября на PS5 и PC, а для тех, кто приобрел Deluxe Edition, - завтра, 6 октября.
Блин, да GOWR уже 6-ым патчем правят))) А тут тем более будут правки)
Порты Сони (особенно хитовые) как раз активно патчат. Тут же совершенно не факт, что будут сильные работы. Конечно, патча 2-3 точно выпустят, но будет ли там что-то серьёзное...
Сравнил пиcюн с пальцем. А точнее игрового гиганта платформодержателя, со своими личными студиями, как игровыми так и по портированиях, и поляков которые до этого делали одно гувно.
гиганту не мешало выпускать кривые недопорты.так что сравнение обоснованное
Наверно ещё дрова под нее впустят
Не разу ещё драва не повышали производительность
Это проблема Unreal Engine 5 , двигло славиться плохой оптимизацией, тем более в 4к .
Но на фоне "славных достижений" (woke) в игровой индустрии , это можно считать не проблемой , а пшиком.
Больше интересно как в 2К себя ведет
всем приятной игры)
Да мы в этом и не сомневаемся, но надеемся, что проблемы быстро исправят!
Игру уже взломали кстати denuvo нет
Для торрент магазина кстати тоже 6 выйдет. А обычные будут ждать до 8)
Игра очень даже. Но! почему персонажи такие некрасивые? Они не то что бы некрасивые, они даже не вызывают никакой симпатии. Даже Джеймс. Его волосы.. такое чувство, что он просто надел на голову блондинистый парик. Про его лицо я тактично умолчу.
Насколько внешно приятные персонажи были в оригинале, настолько стрёмными они оказались в ремейке.
Скорее всего разрабов снова "консультировала" организация по инклюзивности СвитБэйби.
Да это их ещё приукрасили после критики игроков.
А так да, этот затянувшийся тренд на уродливых отталкивающих персонажей без толики харизмы и актёрского мастерства в играх и фильмах порядком подзаипал.
С чего вы взяли что в оригинале были «внешне приятные» персонажи?) потому что вам так показалось? Но это исключительно ваше мнение
В оригинале персонажи не были внешне приятными, они были криповыми и с эффектом зловещей долины, но харизматичными.
В первых показанных трейлерах Анжела вообще отрыжку вызывала, а Джеймс был напуганной пусечкой.
из за свит бейби хрюнк буду ждать на торренте
так бы и сказал что ты нищета и в 10 из 10 случаев только с торрента и тянешь все игры
Когда до людей дойдёт уже, наконец, что эта игра не должна "выглядеть потрясающе". Она должна быть серой, мрачной и безысходной. Именно поэтому римейк провалится, он выглядит весело и празднично.
Короче, SH2 Enhanced Edition, и только так. А в этот римейк пусть зумеры играют, и они через неделю уже забудут про него.
И достали уже своими римейками бесконечными. Новое нужно делать. Или умишка не хватает?
Какие вам ремастеры, убогие, алё? Совсем ку-ку уже?
Берём 2002 год, когда выпустили SH2. Тогда выходили игровые журналы, в которых каждый месяц обозревали десятки игр, из которых пять-шесть были абсолютными хитами. Каждый месяц, Карл. И это (внезапно!) были не римейки и не ремастеры, а свежий материал. Куда всё это делось?
Вот это правда. И самое печальное, что эти же люди плаксиво лепят минусы, хотя сами себе не могут в этом признаться. Среднестатистический в нынешнее время готов днями, месяцами с пеной у рта защищать какую то игру в комментах, хотя в саму игру в итоге либо пройдут и забудят, либо, как это сейчас модно прозадротят на платину и именно так же забудут игру навеки. Я в принципе готов поспорить с несогласными, но я же понимаю, что вы и дальше предпочтёте в бессильной злобе просто поставить свой паршивенький минусик, нежели высказать своё мнение по этому поводу.
Хватит ныть. Не нравится иди и делай сам и играй в старое, тебя никто не держит.
Этот нытик ноет под каждой новостью про ремейк Сайлент Хилла. Его видите ли не устраивает дождь и ветер. Так что не обращайте внимание на человека не в себе
Sh2 выпустили в 2001…знаток сельский
Ты прав.