Дизайнер Silent Hill 2 избегал отношений из-за занятости

Масахиро Ито, дизайнер монстров оригинальной Silent Hill и арт-директор Silent Hill 2, рассказал, что на раннем этапе своей карьеры у него не было времени на личную жизнь. Это продолжалось несколько лет — во время разработки первых трёх частей Silent Hill и одного отменённого проекта у Ито не было романтических отношений.

Дизайн монстров в играх серии Silent Hill стал эталоном для хорроров. В нём сочетаются реалистичные образы и жуткая японская фантазия. Например, Пирамидоголовый в Silent Hill 2 был создан Масахиро Ито.

Масахиро Ито, известный разработчик, не афиширует свою личную жизнь. Однако его дизайны, в том числе Пирамидоголовый из Silent Hill 2 Remake, остаются популярными.

Дизайн персонажей ремейка Silent Hill 2 вызвал критику со стороны игроков. Масахиро Ито призвал их быть более взрослыми и не оскорблять актёров, которые подарили внешность героям игры.

Оригинальная Silent Hill 2 возглавила топ лучших хорроров по версии IGN. Ремейк игры разошёлся тиражом свыше миллиона копий за первые три дня после выхода 8 октября.