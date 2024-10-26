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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 069 оценок

Дизайнер Silent Hill 2 избегал отношений из-за занятости

Simple Jack
Новости

Масахиро Ито, дизайнер монстров оригинальной Silent Hill и арт-директор Silent Hill 2, рассказал, что на раннем этапе своей карьеры у него не было времени на личную жизнь. Это продолжалось несколько лет — во время разработки первых трёх частей Silent Hill и одного отменённого проекта у Ито не было романтических отношений.

Дизайн монстров в играх серии Silent Hill стал эталоном для хорроров. В нём сочетаются реалистичные образы и жуткая японская фантазия. Например, Пирамидоголовый в Silent Hill 2 был создан Масахиро Ито.

Масахиро Ито, известный разработчик, не афиширует свою личную жизнь. Однако его дизайны, в том числе Пирамидоголовый из Silent Hill 2 Remake, остаются популярными.

Дизайн персонажей ремейка Silent Hill 2 вызвал критику со стороны игроков. Масахиро Ито призвал их быть более взрослыми и не оскорблять актёров, которые подарили внешность героям игры.

Оригинальная Silent Hill 2 возглавила топ лучших хорроров по версии IGN. Ремейк игры разошёлся тиражом свыше миллиона копий за первые три дня после выхода 8 октября.

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0
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
askazanov

И зачем нам это знать???

7
MadPyramus

Затем что скорее всего, где-то в его файлах, лежат более интересные медсестрички для Сайлент Хилла. А может и не только они, там ведь ешё две бабы и девочка есть)

2
SGate

Раскрылся еще один секрет вселенной!

0
jax baron

в России побывал бы - понял что у многих так - нет времени на личную жизнь.

0
TX ZX

у него кстати прабабушка из России :)

0
pckot01

Воздержание - сила, блуд - могила

0
Dmitriy Rusty

Масахиро Ито только что признался что сам себе передёргивал что ли??)) особенно в японской
культуре отношения и в частности занятие сексом ассоциируется со здоровьем и благополучием,а тут выходит сам себе режисёр)))гыгыгы

-1
MadPyramus
сам себе передёргивал

Ты так это описываешь, буд-то у них нет для этого дела целой индустрии, начиная от Соаплендов, и заканчивая специализированной VR машинерией с кучей контента.

0
cuckold

Да у него и раньше не было отношений. Отмазывается.

-2
AlekseiP

Все круто было сделано в silent hill 2 remake , разработчики молодцы и Анжела тоже была качественно сделана, атмосфера передана , персонажи, головоломки, окружения, город сам, локации, музыка, все сделано на высшем уровне+ и графика на движке unreal engine 5 , багов не было. От разработчиков bloober team жду ремейки 1-й , 3-й, 4-й, части silent hill

-4