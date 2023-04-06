Дизайнер Silent Hill поделился альтернативными концептами медсестер ©

Ужасные и одновременно сексуальные медсестры Silent Hill - одни из самых знаковых врагов серии, наряду с Пирамидоголовым.

Но, как и в каждой видеоигре, было несколько потенциальных версий, которые не попали в окончательный вариант. Концепт-художник Масахиро Ито несколько часов назад поделился несколькими альтернативными вариантами медсестры, которые вполне могли бы попасть в оригинальную Silent Hill 2, если бы Konami приняла другое решение более двух десятилетий назад.

Концепты могут сойти за фанатские, особенно первый, но это реальные работы Масахиро Ито. Первый концепт выходит далеко за рамки того, что PlayStation допускает на своей платформе. Она практически обнажена, ее халат полностью прозрачен. В руках у нее капельница с колючей проволокой, а кардиостимулятор подключен к вибратору. Возможно, она слишком сильно склоняется к "сексуальной" стороне стереотипа, чтобы быть страшной.

Второй концепт гораздо ближе к тому, что мы получим в Silent Hill 2. На ней та же шапочка, то же короткий халат и те же черные чулки. Ито недавно объяснил, что эти черные чулки должны были сделать медсестру менее сексуальной. Большим отличием является то, что ее повязки были заменены на маску с прикрепленным шлангом.

На последнем концепте, помимо странной формы головы, медсестра отказывается от некоторой сексуальной привлекательности ради чего-то более мощного: пистолета. Предположительно, эта концепция дала бы Джеймсу патроны после поражения, но мы никогда не узнаем об этом наверняка.

В итоге Konami остановилась на знакомой и любимой всеми забинтованной медсестре, а Team Bloober обновит эту концепцию для значительно более современного железа. Мы еще не видели других монстров Silent Hill 2, но, возможно, нам не придется долго ждать.

Генеральный директор Bloober Team Петр Бабиен недавно сообщил, что ремейк Silent Hill 2 "технически готов", и хотя это не значит, что он закончен, это означает, что пора начинать смотреть на твердую дату релиза. А Steam недавно обновил страницу Silent Hill 2, теперь на ней указано "Скоро выйдет", а не "TBA".

Учитывая недавний выход Resident Evil 4 и Dead Space, можно ожидать, что Konami подождет хотя бы несколько месяцев, прежде чем выпустить еще один долгожданный ремейк, но, возможно, еще одна классика хорроров появится уже в 2023 году.