Для ремейка Silent Hill 2 вышел мод, который убирает ограничение в 30 FPS в катсценах игры

Как стало известно, пользователь RoseTheFlower выпустил полезный мод для ремейка Silent Hill 2, который убирает блокировку частоты кадров в размере 30 FPS в катсценах игры.
Многие пользователи были недовольны данным введенным ограничением от разработчиков, поэтому мод решает один из технических недостатков игры. Сообщается, что пользователи уже протестировали мод и не заметили никаких проблем в его работе. Единственное, что необходимо учесть: теперь катсцены будут заблокированы лишь общей частотой кадров в игре, поэтому для их плавности желательно чтобы PC мог обеспечить стабильные 60 FPS в игре.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.
Почему нельзя в настройках сделать опцию кат сцены 30 или 60 это вопрос
Толку от него немного. В катсценах все анимации в 30 фпс
Когда уже будут банить людей за баян новости?? Сколько дней уже этому моду??
Это новая вариация. Предыдущая только с помощью генерации кадров амд работала. Правда некоторые анимации в игре все равно под 30 кадров сделаны
Ну ок все равно бесполезный мод, 30 фпс в кат сцене не особо ощущаются, чисто кинчик..
стоп....30фпс ограничение в 2024... // Муртаз Гоциридзе
В катсценах // Стас Конищев
Лучше бы fsr 3 добавили
а вот консольщики как сидели с 30 фпс так и будут сидеть. Ведь нету мода на консоли
Пусть они почувствуют себя элитой.)
зря 30 фпс в самый раз, чувствуется физика, притяжение, не зря ведь пререндеры в 30.
Не понял. На steam'овский акк даже на платимаркете нельзя купить?!... Чего это? Опять ивана бьют за болвана?))).
На ру акки нет
На консолях и 30 хватит, вообще надо попробовать говорят хорошо сделали ремейк
красивая атмосферная
Мод доступен с первых часов раннего доступа и давно выложен здесь, на PG.
Для кого "новость"?