Для ремейка Silent Hill 2 вышел мод, который убирает ограничение в 30 FPS в катсценах игры

Как стало известно, пользователь RoseTheFlower выпустил полезный мод для ремейка Silent Hill 2, который убирает блокировку частоты кадров в размере 30 FPS в катсценах игры.

Многие пользователи были недовольны данным введенным ограничением от разработчиков, поэтому мод решает один из технических недостатков игры. Сообщается, что пользователи уже протестировали мод и не заметили никаких проблем в его работе. Единственное, что необходимо учесть: теперь катсцены будут заблокированы лишь общей частотой кадров в игре, поэтому для их плавности желательно чтобы PC мог обеспечить стабильные 60 FPS в игре.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.