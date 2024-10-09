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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 576 оценок

Для ремейка Silent Hill 2 вышел мод, который убирает ограничение в 30 FPS в катсценах игры

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь RoseTheFlower выпустил полезный мод для ремейка Silent Hill 2, который убирает блокировку частоты кадров в размере 30 FPS в катсценах игры.

Silent Hill 2 Remake "Разблокировщик FPS"

Многие пользователи были недовольны данным введенным ограничением от разработчиков, поэтому мод решает один из технических недостатков игры. Сообщается, что пользователи уже протестировали мод и не заметили никаких проблем в его работе. Единственное, что необходимо учесть: теперь катсцены будут заблокированы лишь общей частотой кадров в игре, поэтому для их плавности желательно чтобы PC мог обеспечить стабильные 60 FPS в игре.

Как получить 60 FPS во время кат-сцен в ремейке Silent Hill 2

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Punisher1

Почему нельзя в настройках сделать опцию кат сцены 30 или 60 это вопрос

2
MTerionz

Толку от него немного. В катсценах все анимации в 30 фпс

2
RickeyIMBA

Когда уже будут банить людей за баян новости?? Сколько дней уже этому моду??

1
caliskan

Это новая вариация. Предыдущая только с помощью генерации кадров амд работала. Правда некоторые анимации в игре все равно под 30 кадров сделаны

3
RickeyIMBA caliskan

Ну ок все равно бесполезный мод, 30 фпс в кат сцене не особо ощущаются, чисто кинчик..

0
Пользователь ВКонтакте

стоп....30фпс ограничение в 2024... // Муртаз Гоциридзе

1
Пользователь ВКонтакте

В катсценах // Стас Конищев

1
BEELINEUA

Лучше бы fsr 3 добавили

1
антон фекалис

а вот консольщики как сидели с 30 фпс так и будут сидеть. Ведь нету мода на консоли

0
ugf16349

Пусть они почувствуют себя элитой.)

2
ze1n_82

зря 30 фпс в самый раз, чувствуется физика, притяжение, не зря ведь пререндеры в 30.

0
Despot_Aspid

Не понял. На steam'овский акк даже на платимаркете нельзя купить?!... Чего это? Опять ивана бьют за болвана?))).

-1
Stas776

На ру акки нет

0
Носферату Убивату

На консолях и 30 хватит, вообще надо попробовать говорят хорошо сделали ремейк

-2
антон фекалис

красивая атмосферная

-2
Black Iceberg

Мод доступен с первых часов раннего доступа и давно выложен здесь, на PG.

Для кого "новость"?

-2