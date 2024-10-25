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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 059 оценок

Для ремейка Silent Hill 2 вышло обновление 1.05, в котором исправили критический баг и добавили облачные сохранения

AceTheKing
Новости

Студия Bloober Team сообщила о выходе обновления 1.05 для ремейка Silent Hill 2.

В нем разработчики исправили крайне неприятный критический баз, который появился после предыдущего обновления и блокировал ряду пользователей прохождение игры, ломая загадку с лабиринтом. Кроме того, новое обновление добавило в игру поддержку облачных сохранений Steam.

Разработчики так же извинились перед игроками за неудобства, которые принесло предыдущее обновление.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
CounterShade

Эм... Там не было клаудсейвов? В 2024???

Хорошо хоть, что добавили.

Кое-кому не помешало бы поучиться. Да, 4A Games? Не так ли, Миядзаки?

2
caliskan

Миядзаки добавил в элдене

0
kongydong

А это, просто еще один хардкор момент от Миядзаки!

0
Unicorling

"Исправили критический баг" - поменяли движок ?)

Вообще прошёл игру, ошибок не поймал никаких, фпс прекрасный, карта не греется, что редкость для анриала, а вот фризы были да

1
Пользователь ВКонтакте

А у меня в игре были баги. Неприятный был с лабиринтом и с диваном в гостинице // Андрей Николаевич

0
Unicorling Пользователь ВКонтакте

Забавно, потому что обычно, если в игре есть баги, они все ко мне цепляются

0
CrypticSnowy

Ну хз у меня возле бассейна и в некоторых других местах такие просадки были, что жесть.

0