Для ремейка Silent Hill 2 вышло обновление 1.05, в котором исправили критический баг и добавили облачные сохранения

Студия Bloober Team сообщила о выходе обновления 1.05 для ремейка Silent Hill 2.
В нем разработчики исправили крайне неприятный критический баз, который появился после предыдущего обновления и блокировал ряду пользователей прохождение игры, ломая загадку с лабиринтом. Кроме того, новое обновление добавило в игру поддержку облачных сохранений Steam.
Разработчики так же извинились перед игроками за неудобства, которые принесло предыдущее обновление.
Эм... Там не было клаудсейвов? В 2024???
Хорошо хоть, что добавили.
Кое-кому не помешало бы поучиться. Да, 4A Games? Не так ли, Миядзаки?
Миядзаки добавил в элдене
А это, просто еще один хардкор момент от Миядзаки!
"Исправили критический баг" - поменяли движок ?)
Вообще прошёл игру, ошибок не поймал никаких, фпс прекрасный, карта не греется, что редкость для анриала, а вот фризы были да
А у меня в игре были баги. Неприятный был с лабиринтом и с диваном в гостинице // Андрей Николаевич
Забавно, потому что обычно, если в игре есть баги, они все ко мне цепляются
Ну хз у меня возле бассейна и в некоторых других местах такие просадки были, что жесть.