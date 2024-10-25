Для ремейка Silent Hill 2 вышло обновление 1.05, в котором исправили критический баг и добавили облачные сохранения

Студия Bloober Team сообщила о выходе обновления 1.05 для ремейка Silent Hill 2.

В нем разработчики исправили крайне неприятный критический баз, который появился после предыдущего обновления и блокировал ряду пользователей прохождение игры, ломая загадку с лабиринтом. Кроме того, новое обновление добавило в игру поддержку облачных сохранений Steam.

Разработчики так же извинились перед игроками за неудобства, которые принесло предыдущее обновление.