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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 915 оценок

Для ремейка Silent Hill 2 вышло обновление 1.07

AceTheKing
Новости

Студия Bloober Team сообщила о выходе обновления 1.07 для ремейка Silent Hill 2.

Список изменений:

  • Исправлены проблемы с RGB-подсветкой Razer Chroma;
  • Улучшена анимация некоторых лежащих фигур, чтобы избежать обрезки при прохождении через окна;
  • Исправлен возможный сбой, связанный с отсутствием библиотек DirectX;
  • Дополнительные исправления для вращающегося куба в лабиринте;
  • Некоторые небольшие исправления искусственного интеллекта.
Silent Hill 2 Remake "Обновление v30.01.2025"

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5. Вчера Konami сообщила о том, что продажи игры уже превысили 2 миллионов копий.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Саша Лайк

Я уже прошел

0
zSpartacuSz

Ты красавчик, еще ты играл в 4к на мощной 4070 видяхе

8
Agentdead zSpartacuSz

А я красавчик? Я прошел в 2к на мощной 3060 видяхе.

4
PREDATOR7706 Agentdead

и ты тоже красавчик

3
MadDarkGuard zSpartacuSz

Я тоже, прошел на 4070ти в 2к, правда же?

1
Палыч Роков zSpartacuSz

с каких пор 4070 стала мощной?

-1
FerociousKit

возбуждала всю игру Мария, своим поведением.эх вот бы вместо Джеймса был я...я бы сказал ай пофиг на все пошли Мария....развлечемся..гулять дак гулять с этими монстрами вокруг...

Ножки у неё секси как и высокие каблуки

0