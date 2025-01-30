Для ремейка Silent Hill 2 вышло обновление 1.07

Студия Bloober Team сообщила о выходе обновления 1.07 для ремейка Silent Hill 2.
Список изменений:
- Исправлены проблемы с RGB-подсветкой Razer Chroma;
- Улучшена анимация некоторых лежащих фигур, чтобы избежать обрезки при прохождении через окна;
- Исправлен возможный сбой, связанный с отсутствием библиотек DirectX;
- Дополнительные исправления для вращающегося куба в лабиринте;
- Некоторые небольшие исправления искусственного интеллекта.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5. Вчера Konami сообщила о том, что продажи игры уже превысили 2 миллионов копий.
Я уже прошел
Ты красавчик, еще ты играл в 4к на мощной 4070 видяхе
А я красавчик? Я прошел в 2к на мощной 3060 видяхе.
и ты тоже красавчик
Я тоже, прошел на 4070ти в 2к, правда же?
с каких пор 4070 стала мощной?
возбуждала всю игру Мария, своим поведением.эх вот бы вместо Джеймса был я...я бы сказал ай пофиг на все пошли Мария....развлечемся..гулять дак гулять с этими монстрами вокруг...
Ножки у неё секси как и высокие каблуки