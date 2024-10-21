Для ремейка Silent Hill 2 вышло первое обновление с различными исправлениями

Bloober Team выпустила обновление 1.004 для Silent Hill 2 на PS5 и PC, в котором добавлены новые графические возможности и исправлены ошибки. Хотя игроки не могут ожидать нового контента, связанного с сюжетом, патч приносит множество технических улучшений. Несмотря на цифру, это обновление является первым для игры после её релиза.

Обновление весит 128 МБ и включает множество изменений. Уменьшены визуальные глюки при использовании NVIDIA DLSS, добавлены опции для генерации кадров и поддержки AMD FSR 3.1.1, что улучшает общую графику. Также исправлены проблемы с производительностью, особенно для Steam Deck, и добавлены функции, такие как плавное переключение контроллеров.

Что касается геймплея, исправлены различные проблемы, включая исчезновение объектов, ошибки с взаимодействием и поведение NPC. Например, звук НЛО на лестнице был убран, а проблемы с исследованием Голубого самоцвета и загрузкой окружения теперь устранены. Исправления также касаются анимаций персонажей и взаимодействия с окружением, что повышает плавность игрового процесса.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.