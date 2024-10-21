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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 020 оценок

Для ремейка Silent Hill 2 вышло первое обновление с различными исправлениями

butcher69
Новости

Bloober Team выпустила обновление 1.004 для Silent Hill 2 на PS5 и PC, в котором добавлены новые графические возможности и исправлены ошибки. Хотя игроки не могут ожидать нового контента, связанного с сюжетом, патч приносит множество технических улучшений. Несмотря на цифру, это обновление является первым для игры после её релиза.

Обновление весит 128 МБ и включает множество изменений. Уменьшены визуальные глюки при использовании NVIDIA DLSS, добавлены опции для генерации кадров и поддержки AMD FSR 3.1.1, что улучшает общую графику. Также исправлены проблемы с производительностью, особенно для Steam Deck, и добавлены функции, такие как плавное переключение контроллеров.

Что касается геймплея, исправлены различные проблемы, включая исчезновение объектов, ошибки с взаимодействием и поведение NPC. Например, звук НЛО на лестнице был убран, а проблемы с исследованием Голубого самоцвета и загрузкой окружения теперь устранены. Исправления также касаются анимаций персонажей и взаимодействия с окружением, что повышает плавность игрового процесса.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

34
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Stas776

Сомнительно получилось. Генератор ДЛСС работает ужасно: производительность не шибко повышается, карта теперь не нагружена на полную и, что самое ужасное - появляется лютейший гостинг, никогда такого не видел. Играть с таким, мягко говоря, неприятно

Генератор FSR вообще не работает, лол

3
Dark1994

Вручную замени в папке длсс на последнюю версию 3.7, гостинга не будет

5
CounterShade

А ты не пробовал дллки ДЛСС заменать на последние версии? Я проверял сх на первой версии, и там с фреймгеном всё вполне неплохо, гостинга особого не заметно, кроме редких случаев типа пролетевшего листика на контрастном фоне там. Правда я в 2К играл, мож там не так заметно.

1
Stas776 Dark1994

1. В патче уже обновили файл до версии 3.7, я отдельно пробовал и до 3.7.2 обновить, ничего не меняется
2. Лютейший гостинг именно при включённой генерации кадров Нвидия

1
Stas776 CounterShade

https://www.playground.ru/silent_hill_2/news/dlya_remejka_silent_hill_2_vyshlo_pervoe_obnovlenie_s_razlichnymi_ispravleniyami-1729852#30736266

1
CounterShade Stas776

А, ок.

1
kolinmah

А зачем звук НЛО на лестнице убрали?? Не так крипово звучал?

1
SkyraX

т.е теперь можно одновременно включить длсс и генерацию фср?

0
Stas776

Максимально странно, учитывая версию ФСР, но нет, нельзя

0
SkyraX Stas776

ок, ждем дальше

0
Джон Сноу 2

Надеюсь, эти рукожопы поправили баг с открытием комнаты в миссии с кубом.

-2
PersonaR8

Я только дошел до этого момента. Что за баг?

2
Джон Сноу 2 PersonaR8

Почему-то не могу ссылку добавить, зайди в мой профиль, последний пост.

0
Drake_SN

Нет, в патч ноуте в Стиме ни слова про это, да и впервые про такой баг слышу. (Пост твой чекнул)

1
Джон Сноу 2 Drake_SN

Как оказалось, он у многих уже случался.

0
jarahna Джон Сноу 2

Это не баг, нужно для начала пройти этаж с подвешанным мешком и дверь будет разблокирована.

2
Сергей Понащенко

И Кааааак? Статеры же пропали да?))

-4
PainlessIlom

У меня как они были так и остались

0
Fenharell

их и не было особо

0
Пользователь ВКонтакте

Вопроса всего 3. Добавили ли настройку Fov? Починили ли фризы и статьеры и что там по поводу анлока фпс в катсценах? // Иван Страждин

-4
Stas776

1. Нет
2. Лично не проверял, но пишут, что нет
3. Всё так же

0
Fenharell

на 5600 ризене 0 статтеров, проверяйте свое железо и винду вдруг у вас изоляция ядра врублена

1
Stas776 Fenharell

Не может быть ноль, они есть везде, даже на ПС5

Просто на мощных процессорах не так напрягают. На 5800X3d есть. Не всегда заметные, но присутствуют

2
Пользователь ВКонтакте

Своевременно, я уже шестую концовку из восьми добиваю с Сайлент Оптимайзером, а они только решились патч выпустить. // Денис Коннов

-6
lp_4ever

Торопыжка был голодный — проглотил утюг холодный. Зачем играть в современные игры на релизе, если хочешь получить качественный продукт? Сейчас почти все они выходят в той или иной степени сыроватыми, а с выпуска этой и месяца не прошло...

3
Пользователь ВКонтакте

главное не когда, а какого качества патч) // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте

если как гта трилогия, тогда печаль) // Mikhail Tsyganov

0