Для ремейка Silent Hill 2 вышло первое обновление с различными исправлениями

Bloober Team выпустила обновление 1.004 для Silent Hill 2 на PS5 и PC, в котором добавлены новые графические возможности и исправлены ошибки. Хотя игроки не могут ожидать нового контента, связанного с сюжетом, патч приносит множество технических улучшений. Несмотря на цифру, это обновление является первым для игры после её релиза.
Обновление весит 128 МБ и включает множество изменений. Уменьшены визуальные глюки при использовании NVIDIA DLSS, добавлены опции для генерации кадров и поддержки AMD FSR 3.1.1, что улучшает общую графику. Также исправлены проблемы с производительностью, особенно для Steam Deck, и добавлены функции, такие как плавное переключение контроллеров.
Что касается геймплея, исправлены различные проблемы, включая исчезновение объектов, ошибки с взаимодействием и поведение NPC. Например, звук НЛО на лестнице был убран, а проблемы с исследованием Голубого самоцвета и загрузкой окружения теперь устранены. Исправления также касаются анимаций персонажей и взаимодействия с окружением, что повышает плавность игрового процесса.
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
Сомнительно получилось. Генератор ДЛСС работает ужасно: производительность не шибко повышается, карта теперь не нагружена на полную и, что самое ужасное - появляется лютейший гостинг, никогда такого не видел. Играть с таким, мягко говоря, неприятно
Генератор FSR вообще не работает, лол
Вручную замени в папке длсс на последнюю версию 3.7, гостинга не будет
А ты не пробовал дллки ДЛСС заменать на последние версии? Я проверял сх на первой версии, и там с фреймгеном всё вполне неплохо, гостинга особого не заметно, кроме редких случаев типа пролетевшего листика на контрастном фоне там. Правда я в 2К играл, мож там не так заметно.
1. В патче уже обновили файл до версии 3.7, я отдельно пробовал и до 3.7.2 обновить, ничего не меняется
2. Лютейший гостинг именно при включённой генерации кадров Нвидия
https://www.playground.ru/silent_hill_2/news/dlya_remejka_silent_hill_2_vyshlo_pervoe_obnovlenie_s_razlichnymi_ispravleniyami-1729852#30736266
А, ок.
А зачем звук НЛО на лестнице убрали?? Не так крипово звучал?
т.е теперь можно одновременно включить длсс и генерацию фср?
Максимально странно, учитывая версию ФСР, но нет, нельзя
ок, ждем дальше
Надеюсь, эти рукожопы поправили баг с открытием комнаты в миссии с кубом.
Я только дошел до этого момента. Что за баг?
Почему-то не могу ссылку добавить, зайди в мой профиль, последний пост.
Нет, в патч ноуте в Стиме ни слова про это, да и впервые про такой баг слышу. (Пост твой чекнул)
Как оказалось, он у многих уже случался.
Это не баг, нужно для начала пройти этаж с подвешанным мешком и дверь будет разблокирована.
И Кааааак? Статеры же пропали да?))
У меня как они были так и остались
их и не было особо
Вопроса всего 3. Добавили ли настройку Fov? Починили ли фризы и статьеры и что там по поводу анлока фпс в катсценах? // Иван Страждин
1. Нет
2. Лично не проверял, но пишут, что нет
3. Всё так же
на 5600 ризене 0 статтеров, проверяйте свое железо и винду вдруг у вас изоляция ядра врублена
Не может быть ноль, они есть везде, даже на ПС5
Просто на мощных процессорах не так напрягают. На 5800X3d есть. Не всегда заметные, но присутствуют
Своевременно, я уже шестую концовку из восьми добиваю с Сайлент Оптимайзером, а они только решились патч выпустить. // Денис Коннов
Торопыжка был голодный — проглотил утюг холодный. Зачем играть в современные игры на релизе, если хочешь получить качественный продукт? Сейчас почти все они выходят в той или иной степени сыроватыми, а с выпуска этой и месяца не прошло...
главное не когда, а какого качества патч) // Mikhail Tsyganov
если как гта трилогия, тогда печаль) // Mikhail Tsyganov