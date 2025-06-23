Джеймс и Мария на новых кадрах фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

После долгого затишья кампания фильма «Сайлент Хилл: Возвращение» наконец оживилась — опубликован свежий кадр с Джеймсом Сандерлендом (Джереми Ирвин) и загадочной Марией (Ханна Эмили Андерсон). Их образы отсылают к оригинальной игре Silent Hill 2, хотя внешнее сходство с персонажами фанаты оценили неоднозначно.
Фильм станет прямой адаптацией культового сиквела от Konami. История вновь расскажет о Джеймсе, который получает письмо от своей умершей жены и отправляется в окутанный туманом город Сайлент Хилл. Какая из многочисленных концовок оригинала будет выбрана для экранизации, пока неизвестно.
Режиссёром выступает Кристоф Ган, знакомый поклонникам серии по первому фильму 2006 года. Права на прокат приобрела компания Cineverse, а дата выхода уже назначена — 23 января 2026 года. Картина появится и в российских кинотеатрах.
Эхх.. Кэмерон Диас в молодости. Вот это был бы дрим каст.
Чет какой-то прям парик у Марии
Да и у "Джеймса", судя по всему, тоже)) Добавить к этому чистенький модный "Мустанг", на котором ГГ приезжает в фильме в Сайлент Хилл - и как-то сразу много опасений за результат возникает...
Не вызывает доверие, боюсь что хрень получится
Ну вообще Ган снял довольно неплохую первую часть, хотя я помню тогда ажиотаж вокруг неё скорее был из-за Шона Бина, тут пока что меня напрягает то что персонаж визуально не совсем похож на Джеймса (хотя по моему у него парик), но вроде как его вид добавляет мрачности, а так же парик Марии. Будем надеется, что фильм (в независимости от париков) получился хорошим.
Так были уже эти кадры давно
Актерский состав, какой то клоунский 🙈