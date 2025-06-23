Джеймс и Мария на новых кадрах фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

После долгого затишья кампания фильма «Сайлент Хилл: Возвращение» наконец оживилась — опубликован свежий кадр с Джеймсом Сандерлендом (Джереми Ирвин) и загадочной Марией (Ханна Эмили Андерсон). Их образы отсылают к оригинальной игре Silent Hill 2, хотя внешнее сходство с персонажами фанаты оценили неоднозначно.

Фильм станет прямой адаптацией культового сиквела от Konami. История вновь расскажет о Джеймсе, который получает письмо от своей умершей жены и отправляется в окутанный туманом город Сайлент Хилл. Какая из многочисленных концовок оригинала будет выбрана для экранизации, пока неизвестно.

Режиссёром выступает Кристоф Ган, знакомый поклонникам серии по первому фильму 2006 года. Права на прокат приобрела компания Cineverse, а дата выхода уже назначена — 23 января 2026 года. Картина появится и в российских кинотеатрах.