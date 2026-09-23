Эмуляция PlayStation 5 достигла важного рубежа: KyTyPlus запустил ремейк Silent Hill 2 на UE5 с iGPU

Эмуляция PlayStation 5 развивается стремительными темпами. Всего за несколько недель эмулятор KyTyPS5 прошел путь от неспособности запустить практически любую игру до достижения отметки в 30 кадров в секунду в ремейке Demon's Souls, а также продемонстрировал удивительно хорошую работу с другими проектами, такими как Grand Theft Auto V. Хотя полноценная эмуляция консоли Sony текущего поколения, вероятно, будет возможна только на мощных системах, у владельцев слабого «железа» все же есть надежда: форк упомянутого эмулятора под названием KyTyPlus недавно достиг важного рубежа, сумев отрисовать ремейк Silent Hill 2 (созданный на Unreal Engine 5) с использованием встроенного графического ядра (iGPU).

Как сообщается в сабреддите r/Emulators, KyTyPlus — эмулятор высокого уровня, созданный на базе кода KyTyPS5, — позволяет запустить ремейк Silent Hill 2 на системе со встроенным графическим процессором AMD Radeon 840 (512 МБ видеопамяти и использование общей системной памяти).

Это событие важно по нескольким причинам. Во-первых, оригинальный KyTyPS5 до сих пор не может запустить эту игру (она вылетает при старте даже на более мощном оборудовании), так что форк-версия уже имеет преимущество в этом отношении. Но, что ещё важнее, этот результат достигнут благодаря эмуляции высокого уровня без использования системной прошивки консоли, что устраняет одну из возможных юридических причин, по которым Sony могла бы потребовать закрытия проекта в будущем. Хотя экран с предупреждением о содержании игры работает с частотой всего 4 кадра в секунду, полное отсутствие сбоев и «вылетов», а также поддержка технологии масштабирования AMD FSR делают это достижение чрезвычайно важным для будущего эмуляции PlayStation 5.

Учитывая столь впечатляющий прогресс в эмуляции PlayStation 5, остаётся лишь гадать, что произойдёт после выхода Grand Theft Auto 6, запланированного на 18 ноября. Поскольку до появления этой новой части серии на ПК пройдет ещё немало времени, можно не сомневаться: разработчики приложат все усилия, чтобы запустить игру через эмулятор и дать фанатам возможность первыми оценить проект, призванный навсегда изменить жанр игр с открытым миром.