Энтузиаст показал ещё одно видео ремейка Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры

В октябре 2024 г. появилось видео, которое демонстрировало, как будет выглядеть ремейк Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры. А сегодня было опубликовано ещё одно концептуальное видео, демонстрирующее 10 минут из SH2R с фиксированными углами камеры.
Учтите, что это концептуальное видео. Это не мод, который можно скачать. Чтобы заснять эти сцены, Rising Tides использовал существующий мод FreeCam для Silent Hill 2 Remake. В конечном счете, он хотел бы создать для него мод с фиксированным углом камеры. Однако, как он признался, у них нет знаний в программировании, чтобы создать его. В конечном итоге Rising Tides хочет сотрудничать с другими моддерами, чтобы они могли создать мод с фиксированным углом обзора камеры.
кинематографичненько даже сцена боя с монстром
Извращение какое-то
прямо кино!)
Ракурсы не самые удачные.
Выглядит прикольно, как кино со стороны смотришь. Но играть в такое я бы не стал, это дико неудобно. Хотя многим заходит, потому что так типа атмосфернее.
Выглядит отпадно! Я бы сыграл.
у меня игра идет без генирации кадров в 52 фпс на низких
Мне нравится
Зачем это, фиксированная камера, это худшая идея для таких игр, актуально это в играх, вроде Until Dawn.
Нафиг надо оживлять этот пережиток конца 90х?