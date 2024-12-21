Энтузиаст показал ещё одно видео ремейка Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры

В октябре 2024 г. появилось видео, которое демонстрировало, как будет выглядеть ремейк Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры. А сегодня было опубликовано ещё одно концептуальное видео, демонстрирующее 10 минут из SH2R с фиксированными углами камеры.

Учтите, что это концептуальное видео. Это не мод, который можно скачать. Чтобы заснять эти сцены, Rising Tides использовал существующий мод FreeCam для Silent Hill 2 Remake. В конечном счете, он хотел бы создать для него мод с фиксированным углом камеры. Однако, как он признался, у них нет знаний в программировании, чтобы создать его. В конечном итоге Rising Tides хочет сотрудничать с другими моддерами, чтобы они могли создать мод с фиксированным углом обзора камеры.