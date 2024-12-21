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об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 735 оценок

Энтузиаст показал ещё одно видео ремейка Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры

monk70
Новости

В октябре 2024 г. появилось видео, которое демонстрировало, как будет выглядеть ремейк Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры. А сегодня было опубликовано ещё одно концептуальное видео, демонстрирующее 10 минут из SH2R с фиксированными углами камеры.

Учтите, что это концептуальное видео. Это не мод, который можно скачать. Чтобы заснять эти сцены, Rising Tides использовал существующий мод FreeCam для Silent Hill 2 Remake. В конечном счете, он хотел бы создать для него мод с фиксированным углом камеры. Однако, как он признался, у них нет знаний в программировании, чтобы создать его. В конечном итоге Rising Tides хочет сотрудничать с другими моддерами, чтобы они могли создать мод с фиксированным углом обзора камеры.

36
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
vertehwost

кинематографичненько даже сцена боя с монстром

5
Denv3r 13

Извращение какое-то

5
yuriy1606

прямо кино!)

2
xion76

Ракурсы не самые удачные.

2
ГАЗ-М20

Выглядит прикольно, как кино со стороны смотришь. Но играть в такое я бы не стал, это дико неудобно. Хотя многим заходит, потому что так типа атмосфернее.

0
vfa19

Выглядит отпадно! Я бы сыграл.

0
XCBKCAMINGX

у меня игра идет без генирации кадров в 52 фпс на низких

-1
Medya power

Мне нравится

-2
Kenn1y

Зачем это, фиксированная камера, это худшая идея для таких игр, актуально это в играх, вроде Until Dawn.

-5
shurasick876

Нафиг надо оживлять этот пережиток конца 90х?

-14