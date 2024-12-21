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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 730 оценок

Энтузиаст показал ещё одного видео ремейка Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры

monk70
Новости

В октябре 2024 г. появилось видео, которое демонстрировало, как будет выглядеть ремейк Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры. А сегодня было опубликовано ещё одно концептуальное видео, демонстрирующее 10 минут из SH2R с фиксированными углами камеры.

Учтите, что это концептуальное видео. Это не мод, который можно скачать. Чтобы заснять эти сцены, Rising Tides использовал существующий мод FreeCam для Silent Hill 2 Remake. В конечном счете, он хотел бы создать для него мод с фиксированным углом камеры. Однако, как он признался, у них нет знаний в программировании, чтобы создать его. В конечном итоге Rising Tides хочет сотрудничать с другими моддерами, чтобы они могли создать мод с фиксированным углом обзора камеры.

11
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Denv3r 13

Извращение какое-то

4
vertehwost

кинематографичненько даже сцена боя с монстром

2
xion76

Ракурсы не самые удачные.

0
yuriy1606

прямо кино!)

-1
shurasick876

Нафиг надо оживлять этот пережиток конца 90х?

-3