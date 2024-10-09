Энтузиаст собирается добавить в ремейк Silent Hill 2 вид от первого лица - видео

Обновлённая версия культового хоррора Silent Hill 2 на современном движке Unreal Engine 5 впечатляет превосходной графикой и детализацией. Что ещё более примечательно, этот движок остаётся весьма гибким для стороннего вмешательства, что позволяет легко создавать модификации разного уровня. Многие пользователи уже начали экспериментировать с ремейком, удаляя туман и добавляя генерацию кадров, но наиболее интересной работой отличился энтузиаст с ником Jess 2n. Он собирается добавить в ремейк Silent Hill 2 вид от первого лица.

Результаты его стараний можно оценить в прикреплённом видео. Как оказалось, модель главного героя и его анимации проработаны достаточно хорошо, чтобы без особых проблем изменить оригинальную камеру на вид от первого лица. В таком режиме ремейк Silent Hill 2 становится ещё более атмосферным и в некоторых местах напоминает Resident Evil: Village и Resident Evil 7, где впервые для этой серии использовался вид от первого лица.

Сейчас разработчик активно тестирует свою модификацию. Он хочет убедиться, что вид от первого лица не нарушит работу головоломок и некоторых сражений с боссами. Первоначальный анализ показывает стабильную работу мода на протяжении всего прохождения Silent Hill 2 от начала до конца, за исключением некоторых сцен. Скачать ранную версию мода можно уже сейчас с нашего сайта.