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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 576 оценок

Энтузиаст собирается добавить в ремейк Silent Hill 2 вид от первого лица - видео

Gutsz
Новости

Обновлённая версия культового хоррора Silent Hill 2 на современном движке Unreal Engine 5 впечатляет превосходной графикой и детализацией. Что ещё более примечательно, этот движок остаётся весьма гибким для стороннего вмешательства, что позволяет легко создавать модификации разного уровня. Многие пользователи уже начали экспериментировать с ремейком, удаляя туман и добавляя генерацию кадров, но наиболее интересной работой отличился энтузиаст с ником Jess 2n. Он собирается добавить в ремейк Silent Hill 2 вид от первого лица.

Результаты его стараний можно оценить в прикреплённом видео. Как оказалось, модель главного героя и его анимации проработаны достаточно хорошо, чтобы без особых проблем изменить оригинальную камеру на вид от первого лица. В таком режиме ремейк Silent Hill 2 становится ещё более атмосферным и в некоторых местах напоминает Resident Evil: Village и Resident Evil 7, где впервые для этой серии использовался вид от первого лица.

Silent Hill 2 Remake "Вид от первого лица"

Сейчас разработчик активно тестирует свою модификацию. Он хочет убедиться, что вид от первого лица не нарушит работу головоломок и некоторых сражений с боссами. Первоначальный анализ показывает стабильную работу мода на протяжении всего прохождения Silent Hill 2 от начала до конца, за исключением некоторых сцен. Скачать ранную версию мода можно уже сейчас с нашего сайта.

6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ze1n_82

вид с ширинки еще добавь, редко кто так делает.

3
MadPyramus

То что надо, ещё fov слайдер прикрутить и будет зашибись. А то от третего почти пол экрана спина гг занимает, по сути это даже не третье лицо, а можно сказать второе. Популярный стиль, но мешает, короче.

1
антон фекалис

выглядит коряво

0
bubenson

Туман это часть саспенса. Удалив его, получается ....

0
Grognac

люди в комментариях хоть бы разобрались в том какая разница от ощущения игр от первого и третьего лица..есть видео на эти темы....от первого лица намного все будет страшнее если кратко и ты будешь играть за себя а не за джеймса (коряво обьяснил но смотрите видео на эту тему там понятнее) и не пишите чушь в комментах..автор мода молодец

-1
Wolfenstein

лучше сразу от четвертого лица вид

-2
AchingGarrison
-2
антон фекалис

ощущения не те. ведь хочется посмотреть на джеймса со спины на его прямую спинку с широкими плечами

-3