"Это рушит всю идею": зрители критикуют сюжетные изменения в "Возвращении в Сайлент Хилл"

Новая экранизация хоррор-классики под названием «Возвращение в Сайлент Хилл» неожиданно переосмыслила центральную сюжетную линию игры Silent Hill 2, что вызвало бурную реакцию среди поклонников оригинала.

Далее идут спойлеры!

В оригинальной игре история Джеймса Сандерленда строится вокруг чувства вины: герой убивает свою тяжело больную жену Мэри, не справившись с бременем заботы и собственными эмоциями. Город Сайлент Хилл отражает его психическую травму — от монстров до образа Пирамидоголового, символизирующего наказание и внутренние страхи Джеймса.

В фильме же ключевой конфликт полностью изменён. Мэри просит Джеймса лишить её жизни, а в сюжет вводится новая линия с её отцом-культистом, который якобы отравлял её. В результате убийство превращается из эгоистичного акта в проявление милосердия. Такое перераспределение мотивации, по мнению фанатов, обесценивает всю драматическую глубину оригинальной истории.

При этом фильм всё равно ведёт Джеймса к финалу, аналогичному концовке In Water, где герой кончает с собой из-за чувства вины. Для многих зрителей это выглядит нелогично, если поступок был оправдан, разрушительное раскаяние теряет силу.

Поклонники критикуют фильм за то, что он «не понимает источник» и упрощает трагическую историю самообмана, вины и психологического ужаса. Многие считают, что именно это изменение стало главной причиной недовольства фанатов, для которых Silent Hill 2 остаётся одной из самых личных и мрачных историй в жанре психологического хоррора.