Фанат показал Silent Hill 2 в стиле LEGO

Пользователь Reddit - Shirbler представил, каким образом могла выглядеть Silent Hill 2 в стиле LEGO. Автор опубликовал несколько концептуальных изображений, однако уточнил, что не работает над разработкой игры, связанной с этими скриншотами.

Пользователи в комментариях отметили, что были бы рады такому расширению вселенной игры в стиле LEGO.

В настоящее время студия Bloober Team, известная по игре The Medium, работает над ремейком Silent Hill 2. Ходят слухи, что разработка близится к завершению, но официальная дата релиза пока не объявлена. Не исключено, что игру анонсируют в ближайшее время на одном из игровых мероприятий.