Фанаты Silent Hill 2 продолжают раскрывать главные тайны хоррора

Польская студия Bloober Team, создавшая ремейк культового хоррора Silent Hill 2, смогла не только сохранить оригинальные секреты игры, но и добавить новые загадки. С выходом ремейка поклонники впервые за 20 лет получили подтверждение ещё более мрачной истории главного героя, чем изначально предполагалось. Однако это далеко не все тайны проекта — энтузиасты продолжают его внимательно изучать, делая новые интересные открытия. Последняя находка раскрывает загадочное поведение телевизоров, разбросанных по всему городу.

Во время прохождения новой версии Silent Hill 2 многие игроки заметили, что телевизоры в игре передают скрытый сигнал. Этот сигнал представляет собой повторяющуюся серию звуков, напоминающую завуалированную азбуку Морзе. Пользователь с ником Shiba смог расшифровать это послание и раскрыть его содержание.

Как оказалось, в больнице Брукхейвен телевизоры транслируют фразу: "Снова и...". Это сообщение идеально дополняет разгадку тайны странных фотографий, найденных в ремейке Silent Hill 2, и подтверждает популярную теорию игроков о замкнутой временной петле. Согласно этой теории, новая игра является прямым продолжением оригинала, вышедшего в 2001 году.

Телевизоры в апартаментах Вуд-Сайд передают другое сообщение: "Почему ты это сделал, Джеймс?". Это подчёркивает внутренний конфликт главного героя, который намеренно отрицает свои поступки и избегает раскрытия истинных причин своего поведения.