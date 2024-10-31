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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 179 оценок

Финансовый отчет Konami: издатель остался доволен продажами Silent Hill 2 и уже планирует новые игры во франшизе

AceTheKing
Новости

Сегодня издательство Konami поделилось финансовым отчетом за первые 6 месяцев текущего финансового года (апрель-сентябрь).

Японский издатель чувствует себя хорошо и получил в первом финансовом полугодии доход в размере $1,207 миллиарда, операционная прибыль при этом составила свыше $326 миллионов. Это 40,6% больше аналогичных показателей годом ранее.

Konami отметила, что большой вклад в доходы внесли спортивные симуляторы компании, а так же ремейк Silent Hill 2. Издатель сообщил о том, что планирует выпустить больше новых проектов по франшизе.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
shit again

Достойной игре достойные продажи

17
InboxM

Ну раз довольны продажами, гоните ремейк первого Silent Hill. И 3.

15
Grognac

слава богу...как я рад...увидим новые части сайлент хилла и ремейки это уже 100 %..выдохнул...и я уверен долго тянуть они не будут это точно

2
PartisanTravis

Жду remake silent hill 1, 3, 4. В таком же качестве как remake сх2.

2
ldssa jbcfsgfhd

ну и зачем такие унылые ремейки silent hill 1, 3, 4 🤦‍♂️

-8
Roayal cat

Так и раньше вроде как планировались не? Что там с Silent hill f и Townfall?

1
Пользователь ВКонтакте

Отлично. Жду новых крутых игр по франшизе. // Владимир Мурадян

0
Mark-1

На 4090 посмотрите в 4к с выключенными лучами, местами просадки ниже 60 фпс, ну и статтеры никуда не деваются, хотя картинка конечно поражает реалистичностью, особенно деревья и здания.

0
PartisanTravis

Это 4к. Я проходил на ртх 4080 в 2к+ трассировка лучей,+длсс+ генерация кадров , за 100 фпс. Графика шикарная.

0
ROMICH3

Да все уже почти поправили, играю на 4070 ти супер в 4к с лучами, длсс качество, ниже 55 просадок не было, но в основном 70+ кадров

0
Shadow B I G

Вот где поражает картинка реализмом

Спойлер
0
Sinmax

ещё бы нормальной замкованией разродились, а не одни сборники клепали.

0
Leprikon01

Звучит как угроза.

0
Shadow B I G
и уже планирует новые игры во франшизе

Ремвстеры и ремейки, это теперь считается новыми играми ?

0
AlluringJake

КРУТО! КРУТО! КРУТО! Очень жду показа геймплея Silent Hill f.

-1
XeNTRoN

Спасибо консолоте на пс5 что смогли затащить продажи и подарить надежду на другие ремейки Silent Hill.Пиратство на пк к сожалению опять сломало продажи.

-3
ldssa jbcfsgfhd

ну и какой вклад именно Silent Hill 2 внёс

-3
UnstoppableMaddox

ага смешно даже 3060 в 57 фпс проседами до 43 фпс нормально не поиграть

-4
Roayal cat

Чел все что выше 30 норма и вполне играбельно.

1
A E

чего ты хочешь от карты низшего сегмента?
для сравнения gtx 1060 в remnant from the ashes (игра на UE4) выдавала схожий фпс
так что все закономерно

1
PartisanTravis

3060 уже слабенькая видеокарта для движка unreal engine 5, тебе бы хотя бы иметь 3080 ти.

0
bb_vatman

Ну ты пока хихикаешь, ребята поиграют нормально.

0
PartisanTravis A E

А о gtx 1060 я вообще молчу. Я помню в 2017г покупал gtx 1080, на то время топ карта была.

0