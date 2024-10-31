Финансовый отчет Konami: издатель остался доволен продажами Silent Hill 2 и уже планирует новые игры во франшизе

Сегодня издательство Konami поделилось финансовым отчетом за первые 6 месяцев текущего финансового года (апрель-сентябрь).
Японский издатель чувствует себя хорошо и получил в первом финансовом полугодии доход в размере $1,207 миллиарда, операционная прибыль при этом составила свыше $326 миллионов. Это 40,6% больше аналогичных показателей годом ранее.
Konami отметила, что большой вклад в доходы внесли спортивные симуляторы компании, а так же ремейк Silent Hill 2. Издатель сообщил о том, что планирует выпустить больше новых проектов по франшизе.
Достойной игре достойные продажи
Ну раз довольны продажами, гоните ремейк первого Silent Hill. И 3.
слава богу...как я рад...увидим новые части сайлент хилла и ремейки это уже 100 %..выдохнул...и я уверен долго тянуть они не будут это точно
Жду remake silent hill 1, 3, 4. В таком же качестве как remake сх2.
ну и зачем такие унылые ремейки silent hill 1, 3, 4 🤦♂️
Так и раньше вроде как планировались не? Что там с Silent hill f и Townfall?
Отлично. Жду новых крутых игр по франшизе. // Владимир Мурадян
На 4090 посмотрите в 4к с выключенными лучами, местами просадки ниже 60 фпс, ну и статтеры никуда не деваются, хотя картинка конечно поражает реалистичностью, особенно деревья и здания.
Это 4к. Я проходил на ртх 4080 в 2к+ трассировка лучей,+длсс+ генерация кадров , за 100 фпс. Графика шикарная.
Да все уже почти поправили, играю на 4070 ти супер в 4к с лучами, длсс качество, ниже 55 просадок не было, но в основном 70+ кадров
Вот где поражает картинка реализмом
ещё бы нормальной замкованией разродились, а не одни сборники клепали.
Звучит как угроза.
Ремвстеры и ремейки, это теперь считается новыми играми ?
КРУТО! КРУТО! КРУТО! Очень жду показа геймплея Silent Hill f.
Спасибо консолоте на пс5 что смогли затащить продажи и подарить надежду на другие ремейки Silent Hill.Пиратство на пк к сожалению опять сломало продажи.
ну и какой вклад именно Silent Hill 2 внёс
ага смешно даже 3060 в 57 фпс проседами до 43 фпс нормально не поиграть
Чел все что выше 30 норма и вполне играбельно.
чего ты хочешь от карты низшего сегмента?
для сравнения gtx 1060 в remnant from the ashes (игра на UE4) выдавала схожий фпс
так что все закономерно
3060 уже слабенькая видеокарта для движка unreal engine 5, тебе бы хотя бы иметь 3080 ти.
Ну ты пока хихикаешь, ребята поиграют нормально.
А о gtx 1060 я вообще молчу. Я помню в 2017г покупал gtx 1080, на то время топ карта была.