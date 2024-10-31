Финансовый отчет Konami: издатель остался доволен продажами Silent Hill 2 и уже планирует новые игры во франшизе

Сегодня издательство Konami поделилось финансовым отчетом за первые 6 месяцев текущего финансового года (апрель-сентябрь).

Японский издатель чувствует себя хорошо и получил в первом финансовом полугодии доход в размере $1,207 миллиарда, операционная прибыль при этом составила свыше $326 миллионов. Это 40,6% больше аналогичных показателей годом ранее.

Konami отметила, что большой вклад в доходы внесли спортивные симуляторы компании, а так же ремейк Silent Hill 2. Издатель сообщил о том, что планирует выпустить больше новых проектов по франшизе.