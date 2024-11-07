Геймдиректор оригинальной Silent Hill 2 поблагодарил коллег из Team Silent и вспомнил интересные моменты разработки

Масаси Цубояма, геймдиректор оригинальной Silent Hill 2, в соцсетях вспомнил о процессе разработки игры, поблагодарив всех поклонников франшизы и разработчиков из Team Silent, которые работали вместе с ним над игрой.

По словам Цубоямы, успех Silent Hill 2 стал возможен исключительно благодаря работе всего коллектива, а не кого-то конкретного. Разработчик говорит, что все в студии обладали высокими навыками и не похожими характерами, что в итоге и сделало игру такой особенной.

На разработку игры ушло 2,5 года: отдельную благодарность Цубояма высказал программистам студии. Они написали собственный мощный графический движок (с туманом, светом и тенями, которые обрабатывались в реальном времени), с помощью которого разработчики смогли заложить основы, которые позволили Team Silent реализовать задуманное в игре.

Тем не менее, по словам Цубоямы, есть и те вещи, о которых он сейчас сожалеет: к примеру Team Silent не смогла уделить достаточное внимание продвижению Silent Hill 2 на Западе, так как студия была полностью занята разработкой игры. По его словам, тогда не было социальных сетей, а для продвижения игры необходимо было лично присутствовать на мероприятиях, чего разработчики себе позволить не могли в виду сжатых сроков разработки.

По мнению Цубоямы, коллектив Team Silent чем-то напоминает сюрреалистичную собачью концовку из игры - получился такой же непредсказуемый и неожиданный результат.