Глава Bloober Team: Мы понимаем опасения игроков по поводу ремейка Silent Hill 2, но надеемся на второй шанс

У издания Rolling Stone состоялось интервью с главой Bloober Team Петром Бабиено, в котором он рассказал о том, что разработчики следят за отношением игроков к грядущему ремейку Silent Hill 2.

Бабиено говорит, что студия понимает скептическое отношение и критику игроков к ремейку, но он просит игроков довериться разработчикам. В свою очередь разработчики стараются прислушиваться к критике - например это можно было заметить на примере обновленной внешности Джеймса Сандерленда, которого сделали заметно моложе и ближе к оригинальной модели, чем был показанный первоначальный вариант.

По словам Бабиено, разработчики осознают всю ответственность, которая лежит на них:

Я хочу, чтобы игроки доверились нам. Но я так же понимаю, что доверие нужно заслужить делом, а не болтовней. Поэтому мы почти не рассказывали о разработке игры и не давали лишних обещаний. Мы хотим чтобы за нас всё сказала итоговая работа. И мы надеемся, что игроки дадут нам шанс.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября на PC и PS5.