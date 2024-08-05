Глава Bloober Team: Мы понимаем опасения игроков по поводу ремейка Silent Hill 2, но надеемся на второй шанс

У издания Rolling Stone состоялось интервью с главой Bloober Team Петром Бабиено, в котором он рассказал о том, что разработчики следят за отношением игроков к грядущему ремейку Silent Hill 2.
Бабиено говорит, что студия понимает скептическое отношение и критику игроков к ремейку, но он просит игроков довериться разработчикам. В свою очередь разработчики стараются прислушиваться к критике - например это можно было заметить на примере обновленной внешности Джеймса Сандерленда, которого сделали заметно моложе и ближе к оригинальной модели, чем был показанный первоначальный вариант.
По словам Бабиено, разработчики осознают всю ответственность, которая лежит на них:
Я хочу, чтобы игроки доверились нам. Но я так же понимаю, что доверие нужно заслужить делом, а не болтовней. Поэтому мы почти не рассказывали о разработке игры и не давали лишних обещаний. Мы хотим чтобы за нас всё сказала итоговая работа. И мы надеемся, что игроки дадут нам шанс.
Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября на PC и PS5.
Лицемеры с двойными стандартами. Прислушиваются они...
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Шанс то может дадим, но после релиза точно не побегу сломя голову покупать ее... Сначала гляну отзывы игроков.
На исправление лица Джеймса у них было несколько лет, на исправление Ороско оставалось всего 4 месяца до релиза с момента её первого показа. Само собой, ни одна студия уже не стала бы дергаться и править все мокап сцены с ней за такой малый срок. Большинство студий в такой ситуации даже Джеймса бы не стали править, ибо в игровой индустрии все считают себя творцами с принципом "я так вижу"
При этом на октябрь у них уже была, вероятно, заказана реклама поэтому перенос = потеря денег. А учитывая какие Konami жадные до денег, то они на это бы никогда не согласились ради второстепенного перса.
Впрочем фактор очередного консультативного гов на в лице аналога SBI, очевидно, тоже безусловно сказался.
Тоже подумал транс
Вот как раз эти разработчики и мягко говоря настораживают
Мда, если такие речи начались, то всё довольно плохо... Да, у Блуберов есть прекрасные игры на счету, вот только последние их игры были хорошо если средними.
Да ладно разок можно будет пройти, а большего нам и не нужно)
А когда просрали 1й шанс?
Вопрос к модератору, я не знаю зачем поменяли) В оригинале там просто "дать нам шанс"
Ну как зачем. Нельзя просто так взять и не вырвать из контекста, не извратить факты и не наполнить одними и теми же фотожабами, которые качуют из темы в тему. Как тут устоять и не блеснуть собственной оригинальностью и остроумием.
Ну а так все верно сказано, выйдет будем посмотреть. Других психологических хорроров такого маштаба все равно нет. Так что хрен ли выеживаться то.
Дать вам второй шанс до того как вы обосрëтесь или после, когда обгадившись душок будет стоять по всему интернету?!
Ля, как раз таки Джеймса можно было оставить как было.