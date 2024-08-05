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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 253 оценки

Глава Bloober Team: Мы понимаем опасения игроков по поводу ремейка Silent Hill 2, но надеемся на второй шанс

AceTheKing
Новости

У издания Rolling Stone состоялось интервью с главой Bloober Team Петром Бабиено, в котором он рассказал о том, что разработчики следят за отношением игроков к грядущему ремейку Silent Hill 2.

Бабиено говорит, что студия понимает скептическое отношение и критику игроков к ремейку, но он просит игроков довериться разработчикам. В свою очередь разработчики стараются прислушиваться к критике - например это можно было заметить на примере обновленной внешности Джеймса Сандерленда, которого сделали заметно моложе и ближе к оригинальной модели, чем был показанный первоначальный вариант.

По словам Бабиено, разработчики осознают всю ответственность, которая лежит на них:

Я хочу, чтобы игроки доверились нам. Но я так же понимаю, что доверие нужно заслужить делом, а не болтовней. Поэтому мы почти не рассказывали о разработке игры и не давали лишних обещаний. Мы хотим чтобы за нас всё сказала итоговая работа. И мы надеемся, что игроки дадут нам шанс.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября на PC и PS5.

-10
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Eios
В свою очередь разработчики стараются прислушиваться к критике - например это можно было заметить на примере обновленной внешности Джеймса Сандерленда

Лицемеры с двойными стандартами. Прислушиваются они...

__________

Шанс то может дадим, но после релиза точно не побегу сломя голову покупать ее... Сначала гляну отзывы игроков.

20
AceTheKing

На исправление лица Джеймса у них было несколько лет, на исправление Ороско оставалось всего 4 месяца до релиза с момента её первого показа. Само собой, ни одна студия уже не стала бы дергаться и править все мокап сцены с ней за такой малый срок. Большинство студий в такой ситуации даже Джеймса бы не стали править, ибо в игровой индустрии все считают себя творцами с принципом "я так вижу"

При этом на октябрь у них уже была, вероятно, заказана реклама поэтому перенос = потеря денег. А учитывая какие Konami жадные до денег, то они на это бы никогда не согласились ради второстепенного перса.

Впрочем фактор очередного консультативного гов на в лице аналога SBI, очевидно, тоже безусловно сказался.

0
ze1n_82

Тоже подумал транс

0
dreamevil2067
Бабиено говорит, что студия понимает скептическое отношение и критику игроков к ремейку, но он просит игроков довериться разработчикам

Вот как раз эти разработчики и мягко говоря настораживают

4
Кей Овальд

Мда, если такие речи начались, то всё довольно плохо... Да, у Блуберов есть прекрасные игры на счету, вот только последние их игры были хорошо если средними.

2
tvorog8088

Да ладно разок можно будет пройти, а большего нам и не нужно)

1
-zotik-

А когда просрали 1й шанс?

0
AceTheKing

Вопрос к модератору, я не знаю зачем поменяли) В оригинале там просто "дать нам шанс"

4
Roayal cat AceTheKing

Ну как зачем. Нельзя просто так взять и не вырвать из контекста, не извратить факты и не наполнить одними и теми же фотожабами, которые качуют из темы в тему. Как тут устоять и не блеснуть собственной оригинальностью и остроумием.

Ну а так все верно сказано, выйдет будем посмотреть. Других психологических хорроров такого маштаба все равно нет. Так что хрен ли выеживаться то.

1
ze1n_82
0
Fierce_55R

Дать вам второй шанс до того как вы обосрëтесь или после, когда обгадившись душок будет стоять по всему интернету?!

0
Dark1994

Ля, как раз таки Джеймса можно было оставить как было.

-1