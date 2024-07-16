Глава Bloober Team уверен, что ремейк Silent Hill 2 станет ключом к успеху их следующей игры

Bloober Team считает, что Silent Hill 2 Remake - это только начало новой эры для компании. Генеральный директор студии Петр Бабьено уверен, что после выхода игры индустрия и широкая аудитория будут смотреть на нее совершенно по-другому.

По словам исполнительного директора, сейчас для этого самое подходящее время. На данный момент компания уже работает над своим следующим - совершенно оригинальным - ужастиком, который должен "встряхнуть" рынок. Бабьено готов поставить на него все свои деньги.

Silent Hill 2 откроет наше портфолио замечательных игр, а Project C будет для компании тем самым первым крупным IP, который, по нашему мнению, сильно встряхнет рынок. Мы хотим сделать большую ставку на этот IP. Silent Hill 2 - это важная веха и начало нового портфолио наших игр. И нашим партнерам в индустрии это уже известно.

Когда работаешь над таким ремейком, как Silent Hill 2, нет ничего лучше, чем заручиться поддержкой тех, кто создал оригинальную игру. Bloober Team посчастливилось получить похвалу от Мотои Окамото, продюсера серии, в интервью Famitsu. Во время разговора он сказал, что проект получился верным по отношению к вышедшей в 2001 году на PS2 игре только благодаря усилиям студии. Окамото рассказал, что дизайнер Нобутада Ода и звукорежиссер Акира Ямаока хотели внести в проект существенные изменения, но в Bloober Team твердо стояли на своем в том, чтобы следовать оригинальному сюжету.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на ПК и консолях 8 октября 2024 года.