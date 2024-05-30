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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 181 оценка

Главный герой на слитых скриншотах ремейка хоррора Silent Hill 2

Gutsz
Новости

Уже этой ночью компания Konami обещает провести полноценную демонстрацию своих будущих проектов, связанных с культовой франшизой Silent Hill. В рамках этой трансляции игрокам представят первый взгляд на очередную экранизацию игры, а самое главное — покажут актуальный геймплей ремейка Silent Hill 2 и объявят его дату релиза. Благодаря свежей утечке в сеть просочились новые скриншоты хоррора из запланированной презентации.

Опубликованные скриншоты новой Silent Hill 2 были извлечены энтузиастами из YouTube, где они служили миниатюрами для отдельных роликов по игре. Также удалось выяснить, что трансляция будет длиться чуть больше 40 минут и будет посвящена подробной презентации всех будущих проектов хоррор-франшизы.

К сожалению, качество скриншотов оставляет желать лучшего. Видеохостинг сильно сжал масштаб оригинального изображения, из-за чего появились неприятные дефекты. Тем не менее, это не помешало фанатам обнаружить приятную отсылку к оригинальной игре. На одном из слитых кадров пользователи заметили, что граффити позади Джеймса точно воссоздано из первой Silent Hill 2.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
walking_io

Ахаха, чё у него с лицом на первом скрине?)

0
Punisher1

Его изменили

1
walking_io Punisher1

да не, выражение лица забавное просто)

0
Medya power

А что с лицом?

-1
Punisher1 Medya power

С будуна

0
Пользователь ВКонтакте

Пойдет // Анастасия Пожарская

0
vertehwost

Нормальный дядька с психическими расстройствами, вполне себе

0
Неизвестный примарх

Ну хотя бы не "сильная и независимая"

0
ka27

Леониду Кеннеди нет покоя... зачистил деревню в Испании и сразу в г.Сайлент-Хилл поехал отдохнуть...

0
VIGITAL1

Лучше re4 ремейк перепройти,там хоть графен,анимации,оптимизация нормальная.

0