Главный герой на слитых скриншотах ремейка хоррора Silent Hill 2

Уже этой ночью компания Konami обещает провести полноценную демонстрацию своих будущих проектов, связанных с культовой франшизой Silent Hill. В рамках этой трансляции игрокам представят первый взгляд на очередную экранизацию игры, а самое главное — покажут актуальный геймплей ремейка Silent Hill 2 и объявят его дату релиза. Благодаря свежей утечке в сеть просочились новые скриншоты хоррора из запланированной презентации.
Опубликованные скриншоты новой Silent Hill 2 были извлечены энтузиастами из YouTube, где они служили миниатюрами для отдельных роликов по игре. Также удалось выяснить, что трансляция будет длиться чуть больше 40 минут и будет посвящена подробной презентации всех будущих проектов хоррор-франшизы.
К сожалению, качество скриншотов оставляет желать лучшего. Видеохостинг сильно сжал масштаб оригинального изображения, из-за чего появились неприятные дефекты. Тем не менее, это не помешало фанатам обнаружить приятную отсылку к оригинальной игре. На одном из слитых кадров пользователи заметили, что граффити позади Джеймса точно воссоздано из первой Silent Hill 2.
Ахаха, чё у него с лицом на первом скрине?)
Его изменили
да не, выражение лица забавное просто)
А что с лицом?
С будуна
Пойдет // Анастасия Пожарская
Нормальный дядька с психическими расстройствами, вполне себе
Ну хотя бы не "сильная и независимая"
Леониду Кеннеди нет покоя... зачистил деревню в Испании и сразу в г.Сайлент-Хилл поехал отдохнуть...
Лучше re4 ремейк перепройти,там хоть графен,анимации,оптимизация нормальная.