Главный герой на слитых скриншотах ремейка хоррора Silent Hill 2

Уже этой ночью компания Konami обещает провести полноценную демонстрацию своих будущих проектов, связанных с культовой франшизой Silent Hill. В рамках этой трансляции игрокам представят первый взгляд на очередную экранизацию игры, а самое главное — покажут актуальный геймплей ремейка Silent Hill 2 и объявят его дату релиза. Благодаря свежей утечке в сеть просочились новые скриншоты хоррора из запланированной презентации.

Опубликованные скриншоты новой Silent Hill 2 были извлечены энтузиастами из YouTube, где они служили миниатюрами для отдельных роликов по игре. Также удалось выяснить, что трансляция будет длиться чуть больше 40 минут и будет посвящена подробной презентации всех будущих проектов хоррор-франшизы.

К сожалению, качество скриншотов оставляет желать лучшего. Видеохостинг сильно сжал масштаб оригинального изображения, из-за чего появились неприятные дефекты. Тем не менее, это не помешало фанатам обнаружить приятную отсылку к оригинальной игре. На одном из слитых кадров пользователи заметили, что граффити позади Джеймса точно воссоздано из первой Silent Hill 2.